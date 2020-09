Tokrat je trajalo 16 mesecev, da je Belgija dobila novo vlado po parlamentarnih volitvah, s čimer se je približala neslavnemu svetovnemu rekordu iz leta 2010, ko je trajalo kar 18 mesecev oziroma 541 dni. Novo vlado so poimenovali vivaldi, saj bodo v njej kot štirje letni časi štiri politične usmeritve: socialistična, liberalna, zelena in krščanskodemokratska. Prve tri bodo imele v vladi tako flamsko kot frankofonsko stranko, krščanski demokrati pa samo flamsko. To pomeni, da bo v vladi kar sedem strank, kar kaže na veliko razdrobljenost belgijske politike.

Politične posledice pandemije

Včeraj zgodaj zjutraj je omenjenih sedem strank po 22 urah nepretrganih pogajanj prišlo do sporazuma o vladi. Novi premier je 44-letni flamski liberalec Alexander De Croo, ekonomist in poslovnež, ki je bil podpredsednik prejšnje vlade in finančni minister. Za frankofone je sprejemljiv, ker pogosto govori francosko, in to zelo dobro. Že njegov oče je bil znan politik.

Najbrž pa Belgija še zdaj ne bi imela vlade, če ne bi grozile predčasne volitve. Na njih bi se močno okrepili skrajneži in vlado bi bilo še težje sestaviti. V Flandriji ima vse več podpore separatistična in skrajno desna Vlaams Belang, v Valoniji in Bruslju pa skrajno leva maoistična Stranka dela, ki je zagovarjala tudi tirane, kot so Pol Pot, Kim Il Sung in Nicolae Ceaușescu.

Skrajneži se krepijo tudi zato, ker je Belgija prva na svetu po številu mrtvih zaradi koronavirusa na milijon prebivalcev. Zmerne stranke, ki so bile na oblasti tudi v regijskih vladah, so v času pandemije povsem odpovedale. Ravno včeraj je število umrlih zaradi koronavirusa doseglo petmestno število. Nova vlada bo za 12 mesecev imenovala komisarja za pandemijo, ki bo skrbel za koordinacijo med zvezno vlado in regijami.