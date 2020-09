Kot so navedli na vladi, je običaj, da na Trgu svetega Petra v Vatikanu v božičnem času postavijo božično drevo, leta 1982 uvedel tedanji papež Janez Pavel II. Vsako leto smreko podari druga država ali regija.

Slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu je kabinet predsednika vlade in ministrstvo za zunanje zadeve obvestilo, da je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa na vatikanskem trgu.

Vlada je tako danes odločila, da bo na Trgu svetega Petra med letošnjimi božičnimi prazniki stala slovenska smreka.

Kot so še navedli na vladi, so stroški celotnega projekta, ki ga koordinira ministrstvo za kmetijstvo, ocenjeni na 100.000 evrov. Od tega je 40.000 evrov predvidenih za nakup in prevoz božičnega drevesa in še 42 manjših okrasnih dreves, kar bodo financirali iz gozdnega sklada. Preostali strošek pa je predviden za izvedbo delavnic za izdelavo okrasja in material, spremljevalni kulturni program ter promocijske in druge spremljevalne aktivnosti.

Postavitev božičnega drevesa in spremljajoči dogodki bodo odlična promocija Slovenije, predvsem v luči predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, so zapisali na vladi. S tem bo Slovenija obeležila tudi 30. obletnico plebiscita.

Ocenjujejo, da lahko s postavitvijo slovenskega drevesa dosežejo tudi številne in odmevne dodatne učinke na področju promocije slovenskih gozdov in slovenske gozdarske šole, ki temelji na trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti.