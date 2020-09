Organi pregona so skupaj z agencijama EU za policijsko in pravosodno sodelovanje, Europol in Eurojust, v minulih dveh dneh aretirali 12 domnevnih tihotapcev, od tega sedem v Franciji, tri v Veliki Britaniji in dva na Nizozemskem, so sporočili danes s sedeža Eurojusta v nizozemskem Haagu. Obenem so med drugim zasegli 12 vozil, deset gumijastih čolnov, 152 rešilnih jopičev, nakit in 48.000 evrov gotovine, dokumente in mobilne naprave.

Aretirani naj bi bili del širše mreže tihotapcev, večinoma iz Irana, s sedeži v Franciji, na Otoku in na Nizozemskem. S tihotapljenjem ljudi na majhnih čolnih s severne obale Francije do Velike Britanije naj bi služili ogromno denarja, saj so za vožnjo v povprečju računali kar 3000 evrov.

Kot so še opozorili pri Eurojustu, so s prevažanjem ljudi na prenapolnjenih čolnih, tudi v zelo slabem vremenu in na eni najbolj prometnih pomorskih poti na svetu ogrožali življenja tako migrantov kot pripadnikov organov pregona, ki izvajajo reševalne akcije na območju.

Tihotapljenje nezakonitih migrantov preko Rokavskega preliva je sicer v zadnjih mesecih po navedbah agencije "eksponentno naraslo".