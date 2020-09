V četrtek bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo predvsem v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala. Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 13, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. V soboto se bo veter okrepil. Sprva bo deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne se bo dež razširil nad vso državo in zvečer od zahoda ponehal.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severozahoda doteka toplejši in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Jutro bo ponekod po kotlinah in nižinah megleno. V četrtek bo sprva povsod precej jasno, čez dan se bo pooblačilo v zahodni Hrvaški in v sosednjih krajih Italije. Ponekod bo popoldne rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo zapihal jugo.

Biovreme: Danes in v četrtek dopoldne bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden, v četrtek popoldne se bo pri najbolj občutljivih pojavila manjša obremenitev.