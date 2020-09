Olimpija in Gorica v zaostalo tekmo prvega kroga državnega prvenstva, ki je bila preložena zaradi okužbe s koronavirusom v taboru Ljubljančanov, vstopata z dobro popotnico. Oboji so v petem krogu dosegli prvi zmagi v sezoni in se s tem vsaj malo razbremenili hudega pritiska. V taboru Olimpije se jezijo, da morajo danes igrati tekmo, ker bodo tako imeli manj časa za pripravo na derbi z Mariborom v Ljudskem vrtu.

Ljubljančani so zaradi bolezni, poškodb in predvsem slabe telesne pripravljenosti že tako v velikih težavah, saj nimajo niti dovolj zdravih nogometašev, ki bi zasedli devet prostih mest na rezervni klopi. Poškodovana sta Bagarić in Fink, dlje časa že Valenčič in Boakye, bolna pa Kamy in Šme. V ekipo se po odsluženi kazni zaradi izključitve vrača kapetan Samardžić.

»Tekma z Gorico prihaja v najbolj neprimernem trenutku. Načeti smo, baterije so prazne. Upam, da se bo vrnil kdo od poškodovanih. Zmaga proti Domžalam nam bo pomagala v psihološkem smislu,« jadikuje trener Olimpije Dino Skender, ki se ne zaveda, da bi Olimpija morala igrati vsake tri dni, če ne bi tako hitro izpadla iz Evrope. 36-letni Hrvat pravi, da se je vse zarotilo proti Olimpiji, in stalno ponavlja, da ekipa potrebuje čas, da se uigra. Iz letala je vidna zelo slaba telesna pripravljenost igralcev, za kar mora odgovornost prevzeti strokovni štab, saj je večina v normalnem procesu treninga že več kot mesec dni, a jih začnejo krči grabiti že po uri igre.

Potem ko je Gorica po vrnitvi v prvo ligo nanizala tri poraze, je v soboto dosegla prvo zmago v sezoni. Ekipo je prvič vodil novi trener Gordan Petrić, igralsko zasedbo pa so v zadnjih tednih okrepili Oyewusi, Nkama, Širok, Velikonja in Nejc Meclja. Primorci so dovolj kakovostni za enakovredno bitko v Stožicah.