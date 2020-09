Bo hrvaški trener Dino Skender ostal na klopi Olimpije tudi po porazu v Kidričevem? Če bi imel Milan Mandarić na razpolago toliko denarja kot v zadnjih letih, bi Skender že prečkal južno mejo. Njegova Olimpija je po treh tekmah na prvenstvu še brez zmage in gola skozi igro, ki ni ničemur podobna. Naslednji izzivi bodo za Ljubljančane peklenski – v nedeljo bodo v Stožicah gostovale Domžale, nato sledita derbi v Mariboru in domača preizkušnja s prvakom iz Celja, ki je prav tako kot Olimpija še vedno brez prvenstvene zmage.

Odgovornost nosi tudi Rudonja Aluminij je prvo zmago v novi sezoni dosegel proti Olimpiji, ki v Kidričevem nikoli ni blestela. Ljubljančani drugo tekmo zapored niso dosegli gola in so tako nerazpoloženi, da jim ne bi veliko pomagalo, če bi igrali vso noč. Aluminij je bil nevarnejši, tri točke pa je ujel ob koncu, ko je zaspala celotna gostujoča obramba in pomagala Juretu Matjašiču, da je zatresel mrežo. Agonija Olimpije se je končala z rdečim kartonom kapetana Mirala Samardžića in novim spodrsljajem trenerja Skenderja, ki je v igro vrnil Endrija Cekicija, potem ko je propadel njegov prestop v Turčijo. Odgovornost za spodrsljaje Olimpije nosi tudi športni direktor Mladen Rudonja, ki je glavni tvorec vseh kadrovskih sprememb v moštvu. Do kdaj bo Mandarića uspešno prepričeval, da Skender potrebuje čas za uresničitev zamisli? Mura medtem ostaja najbolj vroča ekipa prve lige, a se je morala proti zadnjeuvrščeni Gorici močno potruditi za novo zmago. Primorci so bili v prvem polčasu podjetnejši in nevarnejši, vendar niso izkoristili premoči. Kazen je sledila v nadaljevanju, ko so Prekmurci zadeli z enajstmetrovke in tekmo z zanesljivo obrambo pripeljali do konca.

Pravični remi v Ljudskem vrtu Tekmo kroga sta na stotem štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu odigrala Maribor in Celje. Prvi polčas je pripadel gostom, drugi pa domačim, zato remi najbolj ustreza razmerju moči na igrišču. »To je bila nenavadna tekma, na kateri bi lahko zmagali ali izgubili. Skupaj smo šele dva tedna, zato podoba moštva še ni na želeni ravni,« je komentiral mariborski trener Mauro Camoranesi. V prihodnjem krogu bo gostoval v Sežani, kjer je bil tako uspešen, da ga je opazil in poklical Maribor. Na vročem Krasu so Mariborčani lani na dveh tekmah dobili osem golov, zato se bo Camoranesi še posebej pripravil na obračun z nekdanjim moštvom. Celjani so po štirih tekmah še vedno brez zmage, v Ljudskem vrtu pa so delno spomnili na predstave iz minule sezone. »Pokazali smo vsebino in bili disciplinirani. Prekinitve so nam povzročale težave, a igralcem nimam česa zameriti, saj so igrali tako, kot smo se dogovorili. Bili smo kompaktni in živi, kakovost igre pa lahko izboljšamo. Lahko bi dosegli kakšen gol več, a moramo biti zadovoljni z remijem,« je menil celjski trener Dušan Kosić, ki ga v četrtek čaka evropski preizkus v Armeniji.