»Stresna tekma, v kateri smo imeli dovolj priložnosti za zmago in prejeli poceni zadetke. V nogometu vsak plača svoj davek. Očitno še nismo pripravljeni za resno evropsko tekmovanje. Avgusta smo začeli v kleti in se počasi prebijamo,« je izpad po drugi tekmi kvalifikacij za ligo Evropa ocenil hrvaški trener na klopi Olimpije Dino Skender. Konec mednarodne sezone pomeni, da so Ljubljančani ostali brez zaslužka v višini 280.000 evrov in mikavnega evropskega izziva številka tri. Po zmagi v praznih Stožicah bo proti ciprskemu Apoelu igral predstavnik iz Hercegovine, Olimpija pa lahko tudi letos obžaluje zamujeno priložnost za preboj na evropski sceni.

Vombergar zadel po vrnitvi

V nasprotju s prakso zadnjih let je na igrišče pritekla večinoma slovenska zasedba Olimpije, v kateri je bilo osem domačih igralcev. Če bi bili na stadionu navijači, bi zaploskali povratniku Andreju Vombergarju, ki se je izkazal s požrtvovalno igro, in le malo je manjkalo, da bi na koncu postal junak tekme. Ljubljančani so takoj prevzeli pobudo in ugajali z veliko kombinatorike. Olimpija je bila za tekmovalni pristop nagrajena z vodilnim golom po devetnajstih minutah. Z leve strani je dolgo žogo v kazenski prostor poslal Caimacov, z glavo pa je zadel vodja ekipe Ivanović, potem ko se je pred strelom zdelo, da mu bo zmanjkalo moči za zaključek.

Olimpija se je po vodstvu umirila, da je lahko tudi Zrinjski pokazal, kaj zmore skozi igro. Moštvo iz Mostarja je bilo nevarno predvsem iz prekinitev in na začetku drugega polčasa je ravno po podaji iz kota padel zadetek za izenačenje, ko so Ljubljančani zamudili na prvi vratnici. V boju za napredovanje v naslednji krog sta obe ekipi pokazali veliko želje. Medtem ko je Olimpija poskušala z organiziranimi napadi, je Zrinjski stavil predvsem na protinapade. Ko je bil Ante Vukušić ob robu igrišča že pripravljen, da vstopi namesto Vombergarja, je novinec v zelenem dresu prehitel zamenjavo in Olimpijo po strelu z glavo spet popeljal v vodstvo. Ljubljančani so bili na pragu zmage, a je branilcu Lyaskovu kmalu zatem tako nerodno spodrsnilo, da je Zrinjskemu podaril izenačenje. V divji končnici je imel zaključno žogo okrepitev iz Partizana Ivanović, a je nespretno meril v vratarja.

Kot da bi Olimpija po devetdesetih minutah zapravila preveč priložnosti, je kazen sledila na začetku podaljška, ko je Filipović s tretjo podajo zrežiral tretji gol gostov. Razdražena Olimpija ni imela več kaj izgubiti in je vse moči usmerila v napad. Nasprotnika je stiskala v kazenskem prostoru, a imela premalo idej in moči, da bi zmagovalca odločile enajstmetrovke. »Tekma je bila enakovredna, a smo dobili naivne gole. Videlo se je, da so imeli mladi igralci tremo, kar je nemara prevesilo tehtnico na stran izkušenejšega nasprotnika. Nezbranost in utrujenost sta nas privedli do tega, da smo nesrečno dobili tri zadetke. To je cena, ki jo moramo plačati ob izpadu,« je komentiral branilec Olimpije Miral Samardžić.