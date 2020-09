Velika Britanija se je julija uklonila pritisku ZDA in potrdila prepoved sodelovanja kitajskega telekomunikacijskega velikana Huawei pri razvoju svojega omrežja 5G. Telekomunikacijski operaterji nove opreme od Huaweija ne bodo smeli kupovati od prihodnjega leta, do konca leta 2026 pa bodo morali odstraniti obstoječo opremo.

Kot so izračunali v britanskem državnem telekomunikacijskem podjetju BT, bo zamenjava Huaweijeve opreme stala okoli pol milijarde funtov. Nokia, ki je poleg švedskega Ericssona največji Huaweijev tekmec na področju razvoja omrežij 5G, bo morala BT dobaviti bazne postaje in drugo opremo za vzpostavitev mreže, prav tako bo del opreme vgrajen v že obstoječi 2G in 4G omrežji, poroča AFP.

V BT so za francosko tiskovno agencijo pojasnili, da bodo Huaweijevo opremo nadomestili tudi z opremo drugih dobaviteljev.

Čeprav je prepoved Huaweija Nokii in Ericssonu prinesla pomemben zagon, pa analitiki opozarjajo, da bo praznino zaradi izločitve najmočnejšega igralca na trgu zaradi vse večjega povpraševanja težko zapolniti.

Nokia je lani zaradi ostre konkurence na trgu 5G že znižala napoved letošnjega poslovanja, pri čemer je nekdanje vodstvo poskušalo zmanjšati težo dejstvu, da je finsko podjetje zamujalo z dobavo opreme. Novi izvršni direktor Pekka Lundmark bo zdaj skušal reorganizirati podjetje in mu povrniti konkurenčno prednost, ki jo je v preteklih mesecih izgubilo, še navaja AFP.