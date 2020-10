Pri Telekomu Slovenije z vzpostavitvijo najnovejše mobilne generacije svojim uporabnikom že nudijo nov paket, ki poleg neomejenih klicev in sporočil vključuje tudi 300 GB prenosa podatkov s hitrostmi do 450 Mbit/s v smeri do uporabnika in do 100 Mbit/s v smeri od uporabnika. Vsem, ki že imajo ustrezen mobilni telefon, pa si lahko storitev 5G vklopijo tudi na kateremkoli drugem mobilnem paketu, in sicer tako, da pošljejo SMS s ključno besedo 5G na 1918. V promocijskem obdobju do konca letošnjega leta je uporaba 5G brezplačna, od 1. januarja 2021 pa bo mesečna naročnina znašala tri evre na paketih NekiNeki oziroma šest evrov na vseh ostalih mobilnih paketih.

Kot so še sporočili iz Telekoma Slovenije, so med prvimi operaterji na svetu, ki je omrežje 5G omogočil z uporabo frekvenčnega spektra 2600 MHz, ki ga sicer uporablja tudi za omrežje 4G.