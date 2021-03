Nokia ima trenutno okoli 90.000 zaposlenih, ta številka pa naj bi se v prihodnjem letu in pol ali dveh znižala na od 80.000 do 85.000, je danes sporočil koncern. Hkrati z zmanjševanjem števila zaposlenih bo Nokia dodatno vlagala v raziskave in razvoj na področju tehnologije 5G, digitalne infrastrukture in storitev v oblaku.

Koncern, katerega delnica sestavlja tudi indeks najpomembnejših podjetij v območju z evrom Eurostoxx 50, se sooča s šibkejšim povpraševanjem. Letos naj bi podjetje v najboljšem primeru ustvarilo prihodke, primerljive lanskim, saj se zlasti v Severni Ameriki zmanjšuje povpraševanje po opremi za izgradnjo omrežij 5G.

Več podrobnosti o novi strategiji naj bi Nokia predstavila v četrtek.

Nokia je lani ustvarila 21,7 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo šest odstotkov manj kot predlani. Dobiček iz poslovanja se je skoraj podvojil na 918 milijonov evrov.