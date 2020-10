Kakovostno okno ima desetletja dolgo življenjsko dobo. Ta je odvisna od izpostavljenosti okna soncu in dežju, od uporabljenih materialov in kupa drugih dejavnikov, pa tudi od vzdrževanja. Redno vzdrževanje lesenih oken vključuje obnavljanje premaza, podmazovanje gibljivih delov, menjavo tesnil in zategovanje ohlapnih vijakov. Obsežnejša obnova zna biti zahtevna – zamenjamo lahko stekla, restavriramo lesene okvirje, izoliramo oziroma saniramo lahko toplotni most med okvirjem in steno.

Obnavljanje odvisno od stanja okna Obnavljanje lesenih oken pride v poštev predvsem pri začasni sanaciji hiše, pri urejanju starih objektov, pri pomanjkanju financ in pri spomeniško zaščitenih objektih. Pri teh je cilj ohranitev obstoječega okna v čim večji meri, obenem pa izboljšanje izolativnih in mehanskih lastnosti. Smiselnost takšnih ukrepov je odvisna od stanja okna in ocene njegove vrednosti. Da je obnova smotrna, morajo biti okna v razmeroma dobrem stanju, saj je poseg začasen, v primeru slabo ohranjenih oken pa časovno zahteven in drag. Pri obnovi oken moramo računati tudi, da se okna za obnovo skupaj z okvirji za daljši čas odstrani iz zidov in v prostorih bivanje (razen poleti) ni mogoče.

Nova stara okna Kadar obnova zaradi stanja oken ni izvedljiva, se izdela posnetek starih oken. Tehnika je najpogostejša pri obnovi kulturne dediščine, lahko pa bi bila pogostejša tudi pri zasebnih investicijah, saj lahko nova tako lesena kot PVC-okna močno skazijo videz starega objekta. Nova okna so izdelana tako, da se pri pogledu z zunanje strani objekta ne razlikujejo od starih, v resnici pa imajo sodobne izolativne in mehanske lastnosti. Primer: na spomeniško zaščitenem objektu so dotrajana lesena dvokrilna škatlasta okna. Sestavljena so iz zunanjih in notranjih kril, vsa pa se odpirajo navznoter. Novo okno bi lahko izdelali na enak način, kar pa bi bilo zahtevneje kot enokrilno okno. Zato se v takšnih primerih lahko namesti enojno okno z dvojno zasteklitvijo, ki se na zunaj ne razlikuje od starega okna.