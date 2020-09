Pavel Lovrečič, gostinec: Mož, ki proda največ morskega življa pri nas

Pavel Lovrečič je eden najbolj znanih slovenskih gostincev, čeprav ni lastnik nobene Michelinove zvezdice in čeprav ga kulinarični ocenjevalci ne cenijo in se ne pojavlja v nobeni izmed pojavnih oblik družabne kronike. A kljub vsemu praktično ni Slovenca, ki je obiskal Piran in se ni vsaj enkrat v življenju ustavil na kosilu ali večerji v gostilni pri Pavlu ob piranski Punti ali vsaj ob velikem akvariju z jastogi pred gostilno. Pravzaprav dvema gostilnama, Pavel in Pavel 2, ki ju že vse od leta 1965 vodi Pavel Lovrečič skupaj z družino in lahko naenkrat poskrbita za kar 600 gostov. Čeprav Pavel skupaj s podružnico med slovenskimi kulinaričnimi pomembneži ne ponuja ravno degustacijskih menijev, je po drugi strani obedovalnica, v kateri prodajo verjetno največ morskih prebivalcev v vsej Sloveniji.