Ana Roš o tem, da se zdi prašič za sladico ljudem genialen

»Nismo ravno odštekani. Uporabljamo pač vse, kar je mogoče uporabiti. Večini gostov so tudi priželjc, možgani ali vampi nekaj abstraktnega. Pri nas je bolj kombinacija okusov tista, ki ljudi fascinira. Lani, na primer, smo imeli sladico, creme brulee, na bazi dimljenega prašiča. Imeli smo tudi štrukelj na bazi prašiča, s pastinakom, jabolkom in jabolčnim koktajlom. Nekateri so se spraševali, kako je lahko prašič za sladico, ko pa so pokusili, se jim je zdelo genialno.«