Prebivalci Paga so zadnje dni z nejevero in začudenjem spremljali dogajanje v morju blizu obale. Neznanci so s čolni lovili morske ježke, jih nalagali v hladilne tovornjake s koprskimi registrskimi tablicami in odvažali neznano kam. Ni povsem jasno, za kolikšno količino živalic gre, naj bi jih bilo pa ogromno, hrvaški mediji poročajo o stotinah zabojev, v katere so jih pospravili. »Ježke so lovili s tremi ladjami in jih pripeljali na kopno. Pojma nimam, kaj počnejo z njimi, najverjetneje pa jih nekomu prodajajo. Kakšnim restavracijam. Želim, da policija zadevo preišče, saj menim, da njihovo početje ni zakonito,« je za portal Kalelarga povedal Šime Prtorić iz kraja Šimuni.

Prav on je posnel dva videa, ki ju je s pomočjo medijev spravil v javnost in opozoril na neobičajno početje. »Dragi moji Hrvati, vaša država dovoljuje, da se v Jadranskem morju ulovi na stotine kilogramov ježkov, za kar ni nikomur mar. Kdo bo za to odgovarjal? Nihče. Kriva je država!« se Prtorić huduje na enem od posnetkov. Kmalu se je pod drobnogledom policije znašel sam. Prijavili so ga lovci na ježke. »Ko so policisti navezali stik z menoj, sem jim pojasnil, kako že dneve opazujem neznance, ki iz morja odnašajo velike količine ježkov. To ne more biti zakonito. Nalovili so jih za stotine zabojev. Odvzem take količine za seboj zagotovo pusti negativne posledice. To je pravo opustošenje!« je zgrožen Prtorić. Možje v modrem so mu obljubili, da bodo o dogajanju obvestili ribiškega inšpektorja, a ne ve, ali so to res storili.

Gastronomski biseri z zdravilnim učinkom V Jadranskem morju morskih ježkov kar mrgoli, zato bližnje srečanje z njimi ni nič nenavadnega. Po svetu jih je več kot tisoč različnih vrst, v naši ožji okolici enajst, največ težav pa kopalcem predstavljata črni in vijoličasti oziroma navadni ježek. Krhke bodice, ki niso strupene, se ob vbodu, ko nekdo stopi nanje, zlomijo in zarijejo v kožo. Poleg bolečine pa ježki ljudem prinašajo tudi velik užitek, saj veljajo za specialiteto, predvsem kot sestavina japonskih jedi. Ravno zaradi tega je prebivalec Paga predvideval, da bodo pristali na krožnikih petičnih restavracij sosednjih držav. V hrvaških restavracijah jih zaradi pravilnika o odlovu ne upajo streči, po pisanju hrvaških medijev pa jih odkupujejo v slovenskih in italijanskih. Stanejo od pet do deset kun, torej nekje do 1,3 evra za kos. Najbolj poznan je kaviar morskega ježka, za katerega so Japonci prepričani, da je zdravilen in jim podaljšuje življenje. V starih časih je uni, kakor mu pravijo, veljal za afrodiziak, nekateri so prepričani, da pomaga pri razmnoževanju in da je dobro orožje pri rakavih obolenjih. V deželi vzhajajočega sonca iz ježkovih iker izdelujejo različne reči, denimo tablete za izboljšanje delovanja možganov in prah, ki pomaga pri prehladu. Jajčeca uporabljajo tudi v kozmetiki, različnih kremah, ki naj bi zgladile kožo, pa tudi pastah za zobe. Ikre se lahko jedo kar surove in sveže, na Japonskem jih dajejo tudi v suši in sašimi ter k prelivom za testenine, v rižote… V številnih državah po svetu so morski ježki zaradi upada števila osebkov zaščitena vrsta, tako je tudi pri nas z navadnim morskim ježkom.