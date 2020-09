Razočaranje na obrazih sedmošolcev v osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju, pomešano s pričakovanjem, je bilo veliko. Slovesno so odprli zeleno streho z dvema učilnicama na prostem, vendar pa zaradi dežja jagod, zelišč in drugih rastlin, ki so jih čakale v lončkih, niso mogli posaditi. Za lopate in drugo vrtno orodje bodo tako poprijeli danes. Mnogi so na ta trenutek dolgo čakali. »Najprej sploh nisem vedela, kaj se dogaja. Potem smo s sošolci ugotovili, da na vrhu šole urejajo zeleno streho,« je povedala sedmošolka Eva Šivic in pristavila, »poskušali bomo čim lepše delati z rastlinami.«

Nekateri šolarji imajo z vrtnarjenjem in pridelovanjem hrane na vrtu že kar nekaj izkušenj. Med njimi je sedmošolec Benjamin Čorovič. »Doma imamo vrt. Lani poleti smo ga očistili. En del smo namenili rožam, drugi del pa zelenjavi. Letos smo na njem pridelali fižol, špinačo, redkvice in paradižnik,« našteva. Za šolsko zeleno streho po njegovem ne bo težko skrbeti, saj se človek urejanja življenjskega prostora rastlin hitro navadi.

Na strehi bodo glavni sedmošolci Za zeleno streho bodo skrbeli letošnji sedmošolci, kar bo zanje velika odgovornost. Prav zato Dori Stepanovič, ki obiskuje osmi razred, ni žal, da je leto dni starejša, saj pričakuje, da bodo imeli sedmošolci s skrbjo za rastline kar nekaj dela. Že samo domače zalivanje rož na balkonu in pomoč pri skrbi za mamin rožmarin pomenita obveznost, razmišlja. »Sem pa vseeno zelo vesela te pridobitve na naši šoli. Z učiteljico predmeta likovno snovanje smo se že pogovarjali, da bomo šli med poukom kdaj ustvarjat sem gor, če bo lepo vreme,« pravi. Dobrobiti, ki jih šolarjem in učiteljem prinaša prva tovrstna zelena streha z dvema učilnicama na prostem pri nas, so številne, se zaveda Lidija Švigelj, učiteljica naravoslovja in kemije. »Za učence je to dodaten prostor, ki jim bo omogočal praktično delo na svežem zraku. Šola je z dvema novima učilnicama deležna prostorske razbremenitve, hkrati pa je to popestritev dela in pouka. Streha bo uporabna v vseh letnih časih. V šestem razredu učenci spoznavajo preobražene dele rastlin. Ko smo izbirali rastline za zasaditev, smo bili pozorni, da smo izbrali take, ki nam bodo lahko rabile pri pouku,« je zadovoljna.