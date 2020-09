Enemu izmed kršiteljev, ki je pod vplivom alkohola vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v avtu pa je prevažal partnerico in otroka, so policisti avtomobil zasegli. Policisti so skupaj ustavili in kontrolirali 405 voznikov, pri katerih so preverjali psihofizično stanje in druge kršitve prometnih predpisov. Kršiteljem so izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Obravnavali pa so tudi dve prometni nesreči, v katerih sta bili povzročiteljici pod vplivom alkohola. Sevniški policisti so v nedeljo pred 14. uro obravnavali 52-letno voznica, ki je v krožnem prometu izgubila oblast nad vozilom in trčila v prometni znak. Voznica je imela v litru izdihanega zraka 1,74 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenja, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Črnomaljski policisti pa so ugotovili, da je 22-letna voznica v noči na nedeljo v Tribučah zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v prometno signalizacijo. V litru izdihanega zraka je imela 0,61 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.