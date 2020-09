V Sloveniji smo ta teden znova zabeležili rekordne številke pri novih okužbah s koronavirusom. V času, ko je stanje zelo resno in so sprejeti številni novi ukrepi, da se stanje ne bi še poslabšalo, si prav nihče ne želi, da bi se morali spet omejiti na gibanje znotraj svojih občin, kot je bilo to treba storiti ob prvem valu spomladi, da so se razmere hitreje umirile. Kljub vsem priporočilom strokovnjakov, zdravnikov in vlade, da je treba upoštevati vse varnostne ukrepe, da zajezimo drugi val, se je danes na Trgu republike zbralo okoli 200 protestnikov, ki pa so protestirali proti nošenju mask in podobnim ukrepom, tudi tako, da so se objemali. S tem pa so pokazali družbeno popolnoma neodgovorno obnašanje.

Objavil/a Bojan Zupančič dne Sobota, 26. september 2020