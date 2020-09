Že enaindvajseti petek zapored so na slovenskih ulicah protivladni protesti, najštevilčnejša množica se je kot običajno zbrala v prestolnici. Protestniki se tokrat obračajo predvsem na predstavnike opozicije in jih vprašali, kaj nameravajo storiti, da se »nelegitimne« vladne dejavnosti ustavijo. Med njimi naštevajo znatno povišanje sredstev za obrambo in manj sredstev za kulturo ter znanost, sporen medijski in gradbeni zakon, povezovanje z bližnjimi nedemokratičnimi državami, ignoriranje korupcije pri nabavi mask in ventilatorjev ter nestrokovno kadrovanje in žaljivo komuniciranje.

»Janez Janša misli, da bo premier še 2 leti in nato ponovno zmagal na volitvah. Vladi to stanje ugaja. In zdi se, kot da tudi opozicijskim strankam to stanje ustreza. Da so se tudi oni vdali v janšizem, da so jim bolj pomembni njihovi stolčki in visoke plače, kot pa rušenje najbolj osnovnih načel pravne države. Zdi se, kot da se opozicija celo boji novih volitev ali prevzema vodstva države,« so pred protestom zapisali v izjavi.