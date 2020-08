Po tem ko so se protestniki že osemnajsti petek zapored zbrali na Prešernovem trgu, so se odpravili po ljubljanskih ulicah. Kot so ponovno poudarili organizatorji protestov, so ti nujni za opozarjanje na nedopustna ravnanja aktualne vlade in ministrov.

Dosegli so Kongresni trg in se preko Slovenske ceste odpravili pred vladno palačo na Gregorčičevi ulici, kjer so razgrnili napis: »Čakamo vas,« na tla pa nalepili stopala, kakršna so že pred tedni opozarjala na petkove proteste. Razgrnjen napis je namenjen politikom, ki se bodo kmalu vrnili z dopustov.

»Politikom sporočamo, da je vmešavanje v policijo in preiskave nesprejemljivo in nezakonito. Vlada mora ne le prenehati s takimi dejanji, ampak mora odstopiti,« je v govoru poudarila Tea Jarc iz Sindikata Mladi plus. »Ta vlada se je takoj po vrnitvi s počitnic začela z izvajanjem represije, s katero si želi podrediti vse družbene podsisteme, vključno s policijo. Že od nastopa te vlade smo priča avtokraciji, zlorabi oblasti, podrejanju vseh funkcij, političnemu kadrovanju, pritiskom na medije in ustrahovanju vseh, ki nasprotujemo razkroju demokracije,« je ob tem ocenila Jarčeva.

Vztrajali dokler bo treba

Že v vabilu na današnji protest so pobudniki zapisali, da se počitnice končujejo in se politiki vračajo k svojim represivnim ukrepom, klientelizmu in korupciji. »Tudi mi moramo ponovno zaostriti svoje delovanje! Pripravili jim bomo prav posebno 'dobrodošlico' in jih opomnili, da se njihov čas nepreklicno izteka. Vztrajamo kljub ograjam, kaznim, nasilju, grožnjam, pritiskom ter poskusom spodbujanja razdorov,« so zapisali. Kot napovedujejo, bodo vztrajali, »dokler bo treba«. »Ne pristajamo na strahovlado, ne bojimo se. Nasprotno, komaj smo čakali, da se vrnejo s svojih vil in bazenov, da se bodo njihove politične hišice iz kart dokončno porušile,« so navedli.

Med protestniki, zbranimi na Prešernovem trgu, je bilo opaziti ljudi vseh starosti, približno polovica jih je nosila obrazne maske. Dela policije se je v začetku današnjega protesta dotaknil tudi aktivist Jaša Jenull, ki je poudaril, da spoštujejo delo policije. Tudi on je izpostavil »prevrate na Nacionalnem preiskovalnem uradu« (NPU) in poudaril, da želijo policistom, kriminalistom, tožilcem in sodnikom omogočiti, da svoje delo opravljajo neodvisno, zato zahtevajo, da ministri odstopijo. Jenull je pozval k mirnim protestom, a dodal, da »naše potrpljenje počasi usiha« ter da protestniki nikoli ne bodo odnehali.

Protestniki so danes tudi zbirali prispevke za plačilo kazni za tiste, ki so zaradi branja ustave pred državnim zborom pred tedni prejeli globe v višini 330 evrov.