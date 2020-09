»Trenutno nismo srečni in zadovoljni, a verjamemo, da smo na pravi poti. Ne držijo govorice, da v klubu vlada kaos in da bomo zamenjali trenerja. Sledimo politiki kluba in imamo polno podporo predsednika Milana Mandarića. Potrebujemo čas, saj se nič ne zgodi čez noč.« To so ključna sporočila Mladena Rudonje, arhitekta športne politike v nogometnem klubu Olimpija. V polurnem javnem nastopu je v paketu s trenerjem Dinom Skenderjem poskušal umiriti strasti po slabem začetku sezone, a je na koncu ostalo več odprtih vprašanj kot konkretnih odgovorov. Se v Ljubljani glede na celostno podobo kluba in vse kadrovske pretrese sploh lahko še zgodi, da bo imela zgodba Olimpije srečen konec?

Igralci želijo oditi iz Olimpije Rudonja meni, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo Ljubljančani ujeli zmagoviti val in se z osmega mesta začeli dvigovati proti vrhu slovenske lige. Ponesrečen uvod s hitrim izpadom iz Evrope in tremi prvenstvenimi tekmami brez zmage pripisuje velikim spremembam igralskega kadra, za katerega v vlogi športnega direktorja nosi največjo odgovornost. »V zadnjem času se je v našem klubu veliko dogajalo. Ker smo imeli ogromno igralcev na profesionalnih pogodbah, smo se morali nekaterim najprej zahvaliti, da smo naredili prostor v proračunu za nove okrepitve. Želeli smo stabilno ekipo, kadrovanje pa je potekalo v skladu s finančnimi zmožnostmi. Igralci potrebujejo čas, da bodo ujeli pravo formo, šele potem bomo lahko ocenili, ali so primerni za Olimpijo ali ne,« je komentiral Rudonja. Čeprav je Olimpija v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala proračun za polovico, Rudonja napoveduje, da se bo moštvo do konca borilo za naslov slovenskega prvaka. »Imamo dobro ekipo, ki zavzeto trenira. Potrebujemo čas in mir, a se zavedamo, da tega v nogometu ni. Vse skupaj bo trajalo malo dlje časa kot običajno, a verjamemo, da bo že zelo kmalu vse tako, kot si želimo.« Kaj konkretno pomeni »zelo kmalu«, ni znal pojasniti. Prestopni rok se konča prihodnjo sredo, kadrovanje pa po zagotovilih Rudonje še ni opravljeno v celoti. Željo po odhodu iz kluba so najavili Nejc Vidmar, Ante Vukušić in Endri Cekici. »Verjamemo, da se bo v naslednjih dneh zgodil še kakšen odhod, potem pa bomo reagirali s primernimi zamenjavami. Vsak dan dobimo ponudbe za petdeset igralcev, ki bi prišli v Olimpijo, a je vprašanje, koliko kakovosti premorejo. Smo optimistični in prepričani, da delamo prav,« je ponavljal Mladen Rudonja, ki je napadalca Harisa Kadrića poslal na posodo k drugoligašu v Kranj: »Tako zanj kot za Olimpijo je dobro, da bo igral.« Kot je pojasnil, je stabilizacija proračuna povezana s tem, da bo Olimpija postala vzdržen projekt, ko bo odšel predsednik Milan Mandarić. »Olimpija lahko že zdaj preživi, če se predsednik jutri poslovi od kluba,« je ena najbolj udarnih izjav Rudonje. Pa mu je Mandarić postavil rok, do kdaj imata s Skenderjem čas, da bo imela Olimpija na igrišču rep in glavo? »Nimamo nobenega roka. Predsednik je zelo korekten, a težko sprejema poraze. Tudi Olimpija mora imeti zmagoviti značaj v svojem DNK. Treba bo počakati še na kakšno tekmo, da bomo lahko povlekli črto in analizirali vse dejavnike.« In če ne bo pretiranih izboljšav niti čez mesec ali dva? »Potem bomo spet sedeli tukaj in se pogovarjali naprej,« je odgovoril Rudonja.

Skender: Olimpija bo kmalu boljša Trenerju Dinu Skenderju teče voda v grlo, saj mora izboljšati podobo moštva. Težko je verjeti, da bo obdržal službo, če bo Olimpija ostala v negativnem trendu in se ne bo nič spremenilo. »Od avgustovske prijateljske tekme s Krko smo naredili velik korak naprej, a glede na vse okoliščine še nimamo rezultata, ker potrebujemo čas. Kot trenerju mi je razumljivo, da smo proti Aluminiju delovali utrujeno. To je bila normalna reakcija po evropski tekmi z Zrinjskim, ki je trajala 120 minut. Ko bomo v polni pripravljenosti, bo Olimpija boljša v vseh pogledih. Še vedno smo sredi procesa, ko igralci spoznavajo, kaj želimo od njih,« se je razgovoril Dino Skender. Če ga bo Mandarić predčasno odpustil, bodo nastali veliki stroški z odpravninami, saj ima Skender v Stožicah tudi svoje pomočnike. Mladi hrvaški trener je z Rudonjo tesno sodeloval pri sestavljanju igralskega kadra. Nihče ne pravi, da so problematični slovenski nogometaši, veliko več negodovanja je glede izbora tujcev sumljivega slovesa. »Pripeljali smo igralce, v katere verjamemo, da so prave okrepitve za naš klub. Nekateri igralci so bili pred prihodom v Ljubljano tudi leto dni brez tekmovalnega ritma, zato potrebujejo čas, da pridejo v športno formo. Prepričan sem, da bodo upravičili zaupanje in pokazali, iz kakšnega testa so.« Skender pravi, da mu bo veliko lažje po koncu prestopnega roka, ko bo natančno vedel, kakšen igralski kader ima na razpolago. »Vprašanje, kaj lahko Olimpiji prinesejo igralci, ki niso z glavo povsem pri stvari. Kot trener moram razmišljati, da sta tudi Vukušić in Cekici dovolj motivirana za igro. Veliko se pogovarjam s posamezniki, da bi skupaj poiskali rešitve, a se razmere spreminjajo vsak dan. Razumem, da mnogim ni enostavno, a v tem trenutku moramo razmišljati predvsem o igralcih, ki so se pripravljeni žrtvovati za Olimpijo,« je sklenil Skender, ki je epizodo na ljubljanski klopi začel proti Domžalam, ki bodo jutri gostovale v Stožicah.