Leon Magdalenc: Svet ni eden, svetov je več

Kaj je najhujše, kar se vam lahko zgodi v Sloveniji? Na to vprašanje bi lahko naštevali odgovore v nedogled, ampak odločitev, kaj bi bilo na samem vrhu, pa bi bilo težko sprejeti. Meni je že nekaj časa jasno, da je najhujše, kar se nam dogaja, to, da skušajo biti neduhoviti ljudje duhoviti. Še več, da skušajo biti popolnoma pusti, popolnoma brezjajčni in brezokusni politiki za vsako ceno duhoviti. Zanimivo, da ta neduhovita skupina prihaja skoraj po pravilu iz istega gnezda. Kot da imajo tam poseben talent za reciklažo neduhovitosti.