Komunizem, partizani in domobranci

Z nadzvočno hitrostjo letimo v komunizem. In to počne oblast, ki besedo komunizem uporablja v najbolj zaničevalnem in slabšalnem pomenu besede. Oblast, ki vsako rdečo zvezdo že poveže s tiranijo diktature nekega famoznega umišljenega komunizma in nima nobenega smisla za humor. Za njo je vse na robu konca sveta. Ena mladinska aktivistična organizacija s kratico MAO pa že napoved maoistične diktature.