Pri pametnih urah različni uporabniki iščejo različne storitve. Mi smo glede teh zelo minimalistični. Radi z nje preberemo, koliko je ura, vidimo, kdo nas kliče, preberemo sporočila in elektronsko pošto, brez dviga mobilnika, všeč pa nam je tudi možnost nadzora nad predvajanjem glasbe na povezani napravi. Tako lahko med hojo zamenjamo pesem, jo ustavimo ali spremenimo glasnost že s klikom na zapestje, mobilnik pa zopet ostaja v žepu. Priznamo, pametne ure so za nas predvsem orodje za navidezno pretrganje popkovine med nami in mobilnikom.

V tej luči Huaweijeva pametna ura watch fit večinoma zelo dobro izpolnjuje svoje poslanstvo. Zelo smo zadovoljni tudi z dejstvom, da je ura lokalizirana in so vse njene storitve prevedene v slovenščino. Posledično nima nikakršnih težav s prikazovanjem šumnikov, na kar smo v preteklosti naleteli pri nekaterih drugih pametnih urah. Zadeva je moteča predvsem pri prejemanju sporočil, ko se vam namesto č, š, ž in drugih znakov v tujih jezikih prikaže serija znakov, najpogosteje v slogu %#@34&% ali kaj podobnega. Teh težav, ki močno načenjajo izkušnjo, pri uri watch fit torej ni. Poleg tega nismo opazili, da bi bila omejena z dolžino prikazanega sporočila. Ima pa nekatere druge pomanjkljivosti. Predvsem pri prikazovanju elektronske pošte. Naprava sicer sprejema obvestila Googlovega gmaila in pravočasno prikaže, da smo prejeli novo pošto. Se pa vsebina sporočila ustavi pri pošiljatelju in zadevi elektronske pošte, samega besedila ne prikazuje. Ni konec sveta, a vseeno škoda.

Ura je lepega videza, ni pa se mogoče izogniti očitni podobnosti z Applovimi pametnimi urami. To je črna pika za ustvarjalnost oblikovalcev, nima pa vpliva na uporabniško izkušnjo. Pravzaprav smo veseli, da je oblika takšna. Smo pa malce zadržani pri izbiri paščka. Ta je gumijast, kar je na neki način razumljivo. Bolj obžalujemo, da se pri Huaweiju niso odločili za model s sponko, pri katerem odvečno dolžino paščka skrijemo pod pašček. Izbrali so klasični model, s katerim opletanje odvečnega paščka odpravimo z gumijastim obročkom. Ta je pri urah, ki jih običajni uporabnik nosi ves čas, tudi med športnimi aktivnostmi in spanjem, zelo na udaru in se rad s časom strga. Potem pa moramo zamenjati pašček v celoti.

Vodene vadbe in veliko biometrije

Uporabniki, ki jih spremljanje biometričnih podatkov ne moti, bodo navdušeni tudi nad širokim naborom zmogljivosti ure watch fit. Kot je razvidno iz imena, je zelo naklonjena športnim navdušencem in izboljševanju posameznikove telesne pripravljenosti. Kdor veliko časa v službi preživi sede pred računalnikom, bo morda vesel nabora animiranih vaj, ki jih naprava po eni uri posedanja predlaga uporabniku. So zabavne in jasno prikazane. Še bolj zanimive so preostale animirane vodene vadbe. Od vaj za krepitev trebušnih mišic do vaj za nabiranje energije in še mnogo drugih. Skupno 12, če smo natančni. Našli pa boste tudi 13 tekaških vaj. Če ste športni oziroma bi to radi postali, vsekakor zelo zabavno in koristno.

Poleg tega lahko z uro spremljate še vremensko napoved, svoj srčni utrip, dnevno aktivnost oziroma nanizane korake, raven stresa, približno oceno količine kisika v krvi ter osnovne podatke o spanju. Na voljo so tudi sprememba ure v svetilko, ki je za silo, in vodene dihalne vaje. Dodatne storitve pa najdemo v Huaweijevi aplikaciji zdravje, ki je nujna za povezavo mobilnika z uro. Aplikacija brez težav dela tudi na drugih androidnih napravah, ponuja pa malenkost bolj poglobljeno analizo spanja oziroma prikazovanje odstopanja naših spalnih vzorcev od povprečja in dodatne treninge. Za zdaj so na voljo zgolj treningi teka v malce okorni robotski angleščini.

Za izbirčne ura ponuja 130 različnih že oblikovanih številčnic, možno pa je za prikazovanje na všečnem AMOLED-zaslonu z diagonalo 4,1 centimetra (1,64 palca) izbrati tudi kakšno od fotografij iz galerije na mobilniku. O uri pravzaprav nimamo povedati kaj pretirano slabega. Tudi avtonomija baterije, ki je zdržala natančno en teden, je solidna. Vse skupaj je na koncu odvisno od cene, ki ste jo za takšno napravo pripravljeni odšteti. Huawei zanjo predlaga ceno 129 evrov, najdete pa jo tudi za okoli deset evrov manj.