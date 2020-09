Dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec: Nerazumljive besede so ljudi v koronakrizi vznemirjale

Kozma Ahačič ni le predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU, kjer se raziskovalno posveča predvsem zgodovini jezikoslovja in jezikovne rabe. Je tudi urednik jezikovnega portala Fran in sodelavec pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, slovnici za osnovne šole Kratkoslovnica in za srednje šole Slovnica na kvadratpa sta mu prinesli priznanje jabolko navdiha.