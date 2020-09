Palestinski gibanji Fatah in Hamas dosegli dogovor o volitvah

Palestinski gibanji Fatah in Hamas sta danes dosegli dogovor o volitvah, ki bodo prve po skoraj 15 letih. V skladu z dogovorom, ki sta ga dosegla vodja Fataha Mahmud Abas in politični šef Hamasa Ismail Hanija, bodo parlamentarne in predsedniške volitve izvedli v roku šestih mesecev.