Ko je slovenska košarkarska reprezentanca dobila mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre in nato še nasprotnike, so navijači že načrtovali pot v Kaunas, kjer so nameravali Luko Dončića in soigralce hrabriti pri poskusu velikega meta – uvrstitve v Tokio. Nato je prišel koronavirus in vse postavil na glavo. Olimpijske igre so prestavili za leto dni, enako kvalifikacije, prekinili pa so tudi ligo NBA, ki so je nato nadaljevali v mehurčku v Orlandu. S tem je postajalo vse bolj jasno, da se bo naslednja sezona najmočnejše košarkarske lige na svetu zamaknila, a so mnogi menili, da vendarle ne tako zelo, da bi se prekrivala z olimpijskimi igrami, češ da Američani zlatemu odličju na njih dajejo ogromen pomen. A očitno so se še kako motili. Komisar lige NBA Adam Silver je prvič javno spregovoril o tem, da najboljši posamezniki bržkone ne bodo mogli nastopiti v Tokiu, kar hkrati pomeni, da bo preboj Slovenije na prve olimpijske igre ob odsotnosti Luke Dončića in Vlatka Čančarja izredno težak.

»Pred januarjem se nova sezona zagotovo ne bo začela. To pomeni, da na olimpijskih igrah verjetno ne bo nastopilo 15 najboljših ameriških košarkarjev, a bodo zato drugi izjemni posamezniki. Zavedamo se tudi, da je veliko košarkarjev iz drugih držav, ki bi v Tokiu nastopili za svoje reprezentance. Zavedamo se pomena olimpijskih iger, a hkrati moramo misliti tudi nase,« je povedal komisar lige NBA David Silver. Olimpijske igre v Tokiu bodo potekale prihodnje leto med 23. julijem in 8. avgustom, ko bo v ligi NBA po zdajšnjem načrtu ravno končnica.

A tudi če se Luki Dončiću z Dallasom in Vlatku Čančarju z Denverjem ne bi uspelo prebiti v končnico, kar je malo verjetno, ne bi mogla obleči slovenskega dresa in se boriti za zgodovinsko prvo uvrstitev košarkarske reprezentance na olimpijske igre. Kvalifikacije bodo namreč potekale od 29. junija do 4. julija, ko bo v ligi NBA ravno zaključek rednega dela sezone. Slovenija se bo v Kaunasu pomerila najprej s Poljsko in Angolo, v primeru, da bi zasedla eno od prvih dveh mest, pa nato v polfinalu in morebitnem finalu z Litvo, Venezuelo ali Južno Korejo. Za reprezentanco brez Dončića in Čančarja bi bila težak zalogaj že Poljska, ki je brez predstavnikov v ligi NBA, še bolj pa morebitni izločilni spopad z Litvo, ki bi resda igrala brez Domantasa Sabonisa in Jonasa Valančiunasa, a ima precej širši nabor kakovostnih košarkarjev kot Slovenija. Obenem pa bo pričakovani scenarij zapletel tudi prihod Dimitrisa Itoudisa. Ni skrivnost, da je grški strokovnjak prvi kandidat Košarkarske zveze Slovenije za selektorja, a je tudi njemu jasno, da bi bil brez Dončića in Čančarja pred misijo nemogoče.