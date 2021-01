Zaradi pandemije odpovedana tudi tekma Dončićevega Dallasa

V košarkarski ligi NBA sta zaradi pandemije covida-19 odpadli še dve tekmi. Luka Dončić je z Dallas Mavericks ostal brez današnje tekme proti New Orleans Pelicans, odpovedana pa je tudi torkova tekma med ekipama Chicago Bulls in Boston Celtics, so danes potrdili v vodstvu tekmovanja.