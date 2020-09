V vrhunskem tekmovalnem športu lahko večkrat zasledimo izraz, kako krut zna biti šport. Za nekoga, ki se denimo leta in leta pripravlja na kakšno pomembno tekmo, pa potem v zadnjem trenutku stakne poškodbo, za ekipo, ki v finalu vodi ves čas, pa potem izgubi v zadnjih izdihljajih, za kolesarja, ki je na tritedenski dirki več kot deset etap zapored v majici vodilnega, pa jo potem izgubi tik pred koncem… A neka povsem druga, precej hujša oblika krutosti v zadnjem času pretresa svet športa. V Iranu so namreč kljub številnim protestom in pozivom z vseh koncev sveta, naj tega ne storijo, v zaporu v Širazu sredi meseca usmrtili rokoborca Navida Afkarija. Sedemindvajsetletnika so tamkajšnje oblasti obsodile na smrt, ker naj bi med protivladnimi protesti 2. avgusta 2018 v Širazu do smrti zabodel varnostnega agenta Hasana Turkmana, z usmrtitvijo pa so ignorirale številne pozive z vsega sveta, naj tega ne storijo.

Oglasil se je celo Trump Že takoj po razglasitvi obsodbe so se namreč oglasili številni rokoborci, športne organizacije in organizacije za človekove pravice, Mednarodni olimpijski komite (MOK) in celo ameriški predsednik Donald Trump, ki je prek twitterja pozval iranske oblasti, naj se mladeniča usmilijo. »Slišim, da namerava Iran usmrtiti odličnega in priljubljenega mladega rokoborskega zvezdnika, čigar edino dejanje je bila udeležba na protivladnih protestih. Vladajočim v Iranu sporočam, da bi bil zelo hvaležen, če bi mladeniču prizanesli in ga ne bi usmrtili. Hvala vam,« je zapisal Trump, ki so mu zaradi tega številni očitali populizem, češ da se ob policijskem nasilju pred domačimi vrati ne angažira niti pol toliko. A vse je bilo zaman. Iranske oblasti so vse prošnje, pozive in kritike iz tujine in tudi domovine sproti zavračale in odgovarjale, naj se iz morilca ne ustvarja svetnika ter naj se raje upoštevajo pravice družine prave žrtve. Vse skupaj pa so podkrepile še s posnetkom na nacionalni televiziji, na katerem je Afkari umor tudi priznal. A je kmalu postalo jasno, zakaj se je to zgodilo…