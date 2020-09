Po sobotnem šokantnem kronometru, na katerem je Pogačar s sanjsko predstavo slekel rumeno majico vodilnega rojaku Rogliču, je bila zadnja etapa namenjena le sprinterjem, preostali del karavane pa je užival v turistični vožnji. Po zaključnih osmih krogih po Elizejskih poljanah je bil v ciljnem sprintu najhitrejši Irec Sam Bennett (Deceuninck), ki je s tem samo še potrdil zeleno majico najboljšega sprinterja – edino od štirih možnih, ki jih je Pogačar prepustil tekmecem na letošnji dirki vseh dirk.

»Neverjetno je, da stojim na najvišji stopnički v Parizu. Takšnega razpleta nisem pričakoval niti v sanjah. In to so sanje, ki jih sanjam, odkar sem začel kolesariti. Čeprav je na žalost zaradi koronavirusa le malo gledalcev ob cesti, so mi šle kocine pokonci, ko sem zapeljal na Elizejske poljane,« je po koncu 3483 kilometrov dolge tritedenske preizkušnje dejal Tadej Pogačar, ki sta ga v Parizu spremljala tudi mama Marjeta in oče Mirko, njun sin pa se je z uspehi na Touru kar sam najbolje obdaril za 22. rojstni dan, ki ga praznuje danes.

Fant s Klanca pri Komendi je na Elizejskih poljanah oblekel kar tri majice: rumeno za zmago v skupnem seštevku, pikčasto za najboljšega hribolazca in belo za najboljšega mladega kolesarja, postal pa je tudi najmlajši kolesar v zgodovini, oblečen v belo. Ob tem je Pogi poskrbel še za nekaj zgodovinskih rekordov: postal je drugi najmlajši zmagovalec francoske pentlje po letu 1904, za Francozom Laurentom Fignonom iz leta 1983 pa najmlajši skupni zmagovalec v vlogi debitanta na Touru. Dosegel je kar tri etapne zmage, kar je največ v celotni letošnji kolesarski karavani, skupaj z Rogličem pa štiri, kar uvršča Slovenijo na prvo mesto med vsemi državami z etapnimi uspehi na dirki.

Med najboljšo trojico v 21 etapah so bili Slovenci skupaj kar enajstkrat (Pogačar petkrat, Roglič štirikrat, Luka Mezgec dvakrat), v rumeni majici pa je devet let mlajši član ekipe UAE Emirates preživel dva dneva (zadnja na dirki), pred tem pa jo je kar enajst dni nosil član Jumbo-Visme. Potem ko sta bila na lanski Vuelti prvi (Roglič) in tretji (Pogačar) v skupnem seštevku, sta letos v Franciji še bolj pokorila konkurenco in z dvojno zmago poskrbela za včerajšnje zasluženo slovensko rajanje na Elizejskih poljanah v Parizu.