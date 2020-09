Nina Pirnat - Spahić, vodja razstavnega programa v Cankarjevem domu: Nezamenljiv neposredni stik

Nina Pirnat - Spahić je že 25 let gonilna sila razstavnega programa Cankarjevega doma, kjer so v preteklosti gostovale razstave tako pomembnih avtorjev, kot so Marc Chagall, Egon Schiele, Pablo Picasso, Rembrandt in Henri de Toulouse-Lautrec, pa tudi mnoge druge kulturnozgodovinske in arheološke postavitve. »Vedno sem si želela študirati arheologijo,« ob tem priznava umetnostna zgodovinarka, ki jo je zaznamovala družinska tradicija; njen oče Janez Pirnat je kipar, kipar in risar je bil tudi njen dedek Nikolaj Pirnat. Zdaj je veliko galerijo Cankarjevega doma v sklepni sezoni svoje poklicne poti pripeljala razstavo Iz oči v oči legendarnega francoskega fotografa Henrija Cartier-Bressona, ki jo bodo za obiskovalce odprli jutri.