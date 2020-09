Dr. Andrej Smrekar, umetnostni zgodovinar in muzejski svetnik v Narodni galeriji: Impresionizem le kot eksperiment

V Narodni galeriji bo do konca septembra na ogled razstava Odstiranja – Matej Sternen in kopije po starih mojstrih. Eden od naše znamenite impresionistične četverice Matej Sternen (1870–1949) je tokrat v fokusu kot restavratorski mojster. S to obrtjo, ki jo je tudi tehnološko nadgrajeval, je služil kruh, umetniško pa je po lastnih zagotovilih ustvarjal le v svojem prostem času. O pomenu njegovega dela in ustvarjanja, tudi v kontekstu srednjeevropskega prostora, smo se pogovarjali z muzejskim svetnikom dr. Andrejem Smrekarjem.