Kot so v pisnem sporočilu navedli v LMŠ, je v rokah vseh 90 poslank in poslancev odločitev, »kako visoko bomo postavili etične standarde ravnanja politike«. »Naj ne bodo še niže od minimalnih,« so pozvali.

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec se je v zadnjih mesecih znašla pod plazom očitkov zaradi plačil ob njenih gostovanjih po Sloveniji, na katerih je prepletala službene zadeve z zasebnimi. Zato je tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Zaradi vseh očitkov je zavrelo v njeni stranki DeSUS, ki jo je vodila od januarskega kongresa. Pivčeva je izgubila zaupanje poslanske skupine in dela stranke, minulo sredo pa na izvršnem odboru stranke tik pred sejo sveta, ki bi verjetno glasoval o njeni razrešitvi, odstopila z mesta predsednice stranke. Poslanci DeSUS je ne želijo več niti na mestu ministrice za kmetijstvo. A je začasni zastopnik DeSUS Tomaž Gantar po ponedeljkovem koalicijskem srečanju dejal, da je vprašanje, ali je do novembrskega kongresa stranke smiselno iskati novo ime za vodenje tega ministrstva, če ne bi bilo posebnega dodatnega razloga, da bi takoj moralo priti do spremembe. Trenutno ne iščejo zamenjave zanjo, je pojasnil. Prav tako v ponedeljek po Gantarjevih navedbah niso govorili o tem, ali bo razrešitev Pivčeve predlagal premier Janez Janša. »Predvsem pa je treba imeti za vsako potezo ustrezne rešitve. V tem trenutku mi vseh odgovorov na to nimamo,« je priznal Gantar.