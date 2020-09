Španski manjšinski koalicijski vladi, ki jo vodi Pedro Sanchez, v devetih mesecih dela zaradi epidemije covida-19 še ni uspelo v polni meri zagnati politično-ekonomskega programa, so pa ocene njenega dela po javnomnenjskih raziskavah dokaj pozitivne. In to kljub skrčenju BDP za 18,5 odstotka, dvigu nezaposlenosti na 15,8 odstotkov ter epidemiji, ki se spet nevarno širi. S koronavirusom se je okužilo okoli pol milijona Špancev, nekaj manj kot 30.000 jih je umrlo.

Po vrnitvi z dopusta si Sanchez prizadeva pridobiti potrebno večino za sprejem novega proračuna. Dosedanji je iz leta 2017, sprejet še v času prejšnje desne vlade, in predstavlja veliko oviro za koriščenje sredstev, ki jih je evropski sklad za okrevanje namenil Španiji v višini 140 milijard evrov. Sanchez je poskusil pridobiti tudi podporo desne opozicijske Ljudske stranke (PP), a je njen vodja Pablo Casado to možnost v sredo zavrnil, prav tako je izključil vsakršno obliko sodelovanja s Sanchezovo levo vlado. Ta je zanj nelegitimna, ker je bila izvoljena s podporo katalonskih in baskovskih nacionalističnih strank in ker mesto podpredsednika zaseda Pablo Iglesias, vodja levičarske stranke Podemos.

Dogovor o pogovorih o Kataloniji Katalonska nacionalistična Republikanska levica (ERC) je novi proračun pripravljena podpreti pod pogojem, da vlada nadaljuje pogovore s katalonsko vlado, o čemer sta se Sanchez in katalonski predsednik Quim Torra v ponedeljek načeloma tudi dogovorila. Srečanje naj bi bilo še ta mesec, a je težava v tem, da naj bi 17. septembra vrhovno sodišče razsodilo o lani izrečeni obsodbi Torre na večmesečno prepoved opravljanja javnih funkcij. V primeru potrditve bo Torri avtomatsko prenehala funkcija predsednika Katalonije, s tem pa se bo še povečala napetost med Barcelono in Madridom.

Aferi Ljudske stranke Sanchez in Iglesias sta podprla tudi pobudo za sestavo parlamentarne komisije za preiskavo tako imenovane operacije Kitchen. Gre za korupcijsko afero in zlorabo oblasti, ki ju je v ponedeljek po dveh letih tajnih preiskav razkrilo protikorupcijsko tožilstvo. Glavni akterji v zadevi so nekdanji člani vodstva stranke PP, med njimi nekdanji ministri v vladi premierja Mariana Rajoya (2011–2018). Tožilstvo za zdaj od preiskovalnega sodišča zahteva zaslišanje obtoženega bivšega ministra za notranje zadeve Jorgeja Fernandeza Diaza, nekdanje ministrice za obrambo in generalne sekretarke PP Marie Dolores de Cospedal ter njenega soproga. Zadeva je precej zapletena in povezana z največjo špansko korupcijsko afero Gürtel, v katero so bili vpleteni nekdanji politiki stranke PP, ki so med letoma 1999 in 2006 prejeli milijonske podkupnine. Afera Gürtel je maja 2018 doživela epilog z obsodbami 29 oseb na večletno zaporno kazen. Med njimi je tudi nekdanji tajnik stranke PP Luis Barcenas, čigar naloga je bila razdeljevanje podkupnine med člani stranke. Tožilstvu takrat ni uspelo zbrati vseh dokazov, ker je vodstvo PP še pravočasno poskrbelo za uničenje trdih diskov računalnikov. Med preiskavo pa je Barcenas svoji stranki zagrozil z lastnimi kopijami. Zato je tedanji notranji minister Diaz v sodelovanju s takratnim španskim sekretarjem za državno varnost Franciscom Martinezom in skupino policijskih komisarjev izvedel tajno operacijo za pridobitev Barcenasovih kopij, da niso prišle v roke sodnikov. Skupaj s tedanjo ministrico za obrambo in drugimi so izvajali tudi pritiske z grožnjami na tožilce in sodnike, da ne bi kazensko preganjali vpletenih članov PP. Do razkritja vsega tega je prišlo leta 2017 ob aretaciji policijskega komisarja in poslovneža Joseja Manuela Villareja, istega, ki je razkril nečedne posle kralja Juana Carlosa I. A klobčič se še odvija.