V Evropi in svetu so namreč napredna analitična računalniška orodja za hitro in enostavno izdelavo analiz LCA že uveljavljena, zdaj pa jih lahko ob podpori združenja pri načrtovanju novogradenj brezplačno uporabljajo tudi v prihodnost usmerjeni slovenski snovalci objektov in investitorji.

Doseganje globalnih ciljev

Dr. Iztok Kamenski, predsednik UO združenja, poudarja, da je gradbeni sektor za doseganje globalnih ciljev ključen. Rast prebivalstva v mestih namreč strmo narašča in ocena kaže, da bo naseljenost v urbanih okoljih do leta 2060 narasla kar za 2,75 milijarde prebivalcev. »Tak trend pomeni, da bi morali v naslednjih 40 letih vsak mesec v svetu zgraditi eno mesto, kot je New York,« opozarja in dodaja, da so po podatkih Mednarodne agencije za energijo IEA stavbe in gradbeništvo danes odgovorni tudi za 39 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida, v stavbah vgrajeni ogljik pa prispeva približno 11 odstotkov vseh svetovnih emisij ogljika. Skladno s strateškimi okoljskimi načrti želi EU tudi s trajnostno grajenim okoljem postati ogljično nevtralna, zato je prenova stavbnega fonda v smeri 'zelenih' zgradb prvenstveno povezana z zagotavljanjem višje kakovosti bivanja, izboljšanjem kakovosti zraka ter energijske učinkovitosti stavb.«

Ugotovitve kažejo, da so stavbe med največjimi porabniki virov, saj se gradnji in uporabi stavb pripisuje 50 odstotkov vseh pridobljenih materialov, ki jih črpamo iz narave, porabo 50 odstotkov vse energije in približno tretjino porabe vode. »Stavbe hkrati generirajo kar 33 odstotkov vseh odpadkov, vse to pa se pomembno odraža v obremenitvah okolja,« opozarja mag. Iva Verbnik iz združenja. »V današnjem grajenem okolju smo priča dejstvu, da je le en (1) odstotek vseh stavb zgrajen po trajnostnih kriterijih, le 9 odstotkov različnih uporabljenih materialov, kot so minerali, kovine, fosilna goriva in biomase, pa se v krožnem letnem ciklu ponovno uporabi. Oba s Kamenskim tudi izpostavljata vlogo Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, saj je ob izzivih, ki nam jih za prihodnost prinašajo še hitra rast svetovnega prebivalstva, globalno segrevanje in klimatske spremembe, ključno prav spodbujanje k trajnejšim rešitvam pri gradnji objektov ter vključevanju vseh strokovnjakov s področja gradnje in drugih deležnikov, ki delujejo v gradbenem sektorju. Pomembna je tudi vloga javnega okoljskega Eko sklada, ki je v svoja merila za dodeljevanje subvencij vpel tudi zavezujoče trajnostne kriterije, ki jih je udeležencem spletnega seminarja predstavila mag. Silvija Kovač, u. d. i. a.