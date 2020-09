Karavana 107. dirke po Francije je z razgibano etapo od La Tour-du-Pina do Villard-de-Lans vstopila v zadnji odločilni teden. Po dnevu premora so se kolesarji spopadli z etapo dolgo 164 kilometrov in petimi kategoriziranimi vzponi. Etapa primerna za bege, nekateri so jo celo imenovali »svetovno prvenstvo za ubežnik«. Profil je na papirju omogočal tudi kakšen napad od daleč v boju za rumeno majico, predvsem bi s tem lahko poskušali tisti, ki so v drugem tednu izgubili več od pričakovanj, a v glavah kolesarjev je bila tudi jutrišnja, najtežja etapa letošnjega Toura. Verjetno je bilo tudi zaradi tega med najboljšimi danes mirnejše od pričakovanj, saj si jutri lahko obetamo pravi ognjemet.

Ne tipično za letošnjo dirko, se je današnja etapa odvijala po pričakovanjih. V ospredju se je izoblikovala močna ubežna skupina 18 kolesarjev, med njimi ni bilo nobenega Slovenca, glavnina v ozadju pa se bega ni trudila ujeti. Kasneje so je skupini pridružilo še pet kolesarjev in triindvajseterica se je nato skupaj odpravila proti etapni zmagi. Ubežniki so si že po 90 kilometrih etape privozili več kot 10 minut prednosti, v glavnini pa je zmeren tempo narekovala ekipa vodilnega kolesarja na dirki Primoža Rogliča Jumbo-Visma. Tempo v glavnini je kljub prednosti ubežnikov ostal zmeren. Kolesarji v ospredju so še povečevali prednost, v ozadju pa je znova šibkost pokazal Egan Bernal, ki ni mogel zdržati niti dokaj počasnega tempa Jumbo-Visme. Ob mirnem dogajanju v ozadju, je bolj zanimivo postajalo v ospredju. Prvi je z napadom dobrih 35 kilometrov pred ciljem poskusil Quentin Pacher, ki se je odlepil od ubežnikov in si privozil skoraj minuto prednosti, a tudi njegov poizkus ni bil uspešen. Za njim so se kmalu pognali še štirje kolesarji, ki so Francoza ujeli še pred zaključkom predzadnjega vzpona na Montee de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Do vrha vzpona sta močan napad na etapno zmago uprizorila Richard Carapaz in Lennard Kämna, Nemec pa je nato z ostrim ritmom nadaljeval tudi na kratkem spustu in na ravnini pred zaključnim 2,2 kilometrskim vzponom.

Do pričetka vzpona si je privozil več kot minuto prednosti pred Carapazom in etapno zmago je imel praktično že v rokah. Nemec je mirno prevozil tudi zadnji vzpon in prišel do etapne zmage. Drugi je bil danes Carapaz, tretji pa Sébastien Reichenbach.

V ozadju je Jumbo-Visma malce stopila na plin, a med favuriti ni prišlo do nobene selekcije. Z manjšim napadom na zadnjem vzponu je poskušal tudi Tadej Pogačar, a je bila nizozemska ekipa z Rogličem na čelu pozorna. Oba Slovenca je v ciljnem sprintu presenetil Miguel Angel Lopez, ki je pridobil sekundo v skupnem seštevku, a vrstni red na prvih treh mestih ostaja nespremenjen. Primož Roglič ostaja vodilni kolesar na Touru in ima 40 sekund prednosti pred Tadejem Pogačarjem, tretji je Rigoberto Uran z zaostankom 1:34.