To so v preteklem tednu potrdili tudi podatki iz Nemčije. Zaupanje finančnih strokovnjakov v največje evropsko gospodarstvo se je namreč na krilih novih fiskalnih spodbud znatno okrepilo. Kazalnik zaupanja, ki ga izračunava nemški ZEW in kaže pričakovanja glede stanja v gospodarstvu v prihodnjih šestih mesecih, je porasel na 77,4, kar je več od najbolj optimističnih napovedi. Tudi iz Evropske centralne banke so pretekli teden evroobmočju napovedali manjše krčenje v letošnjem letu od sprva predvidenega, a hkrati opozorili, da grožnjo predstavlja ob brexitu ravno ponovna rast števila novoobolelih. Da vse ni ravno rožnato, je pretekli teden sicer pokazala prodaja vozil v Evropi, ki je avgusta na letni ravni upadla za skoraj petino.

V začetku preteklega tedna je poslovni portal Bloomberg objavil zanimivo novico, da naj bi prvi človek JP Morgan Chase Jamie Dimon tarnal nad upadom produktivnosti zaradi dela od doma v času koronavirusa. Še posebno naj bi ta upad v družbi občutili ob ponedeljkih in petkih. To je ključni razlog, da želi družba polovico zaposlenih čim prej vrniti v pisarne, saj po Dimonovem mnenju delo od doma ne more nadomestiti kreativnosti ob interakciji zaposlenih. Ameriški Fed je pretekli teden rahlo razočaral vlagatelje, ki s(m)o pričakovali sveže ukrepe na dolgem delu krivulje. Kljub vsemu v Fedu pričakujejo ničelne obrestne mere vsaj do konca leta 2023.

V območju evra je trimesečni Euribor na račun likvidnostnih injekcij ECB v preteklem tednu prvič upadel pod –0,5 odstotka, kolikor znaša obrestna mera ECB za depozite poslovnih bank. Poceni denar se v kombinaciji z okrevanjem ZDA – slednje je pretekli teden za september potrdila najhitrejša rast proizvodnje v New Yorku po letu 2018 – odraža tudi na ameriškem nepremičninskem trgu. Ob rekordno poceni nepremičninskih posojilih in posledično večjem povpraševanju po stanovanjih je namreč optimizem gradbincev v ZDA avgusta porasel na najvišjo raven po letu 1998. Nizke obrestne mere sta izkoristila tudi ameriški proizvajalec grafičnih kartic Nvidia in podjetje Snowflake, ki omogoča shranjevanje in obdelavo podatkov v oblaku. Nvidia za 40 milijard dolarjev prevzema proizvajalca čipov Arm, kar je največji prevzem v panogi polprevodnikov. Pred osmimi leti ustanovljena družba Snowflake pa je ugodne razmere izkoristila za prvo javno ponudbo delnic (IPO). Vrednost družbe je prvi trgovalni dan zrasla za okvirno 166 odstotkov na več kot 70 milijard dolarjev. To pa letos ni osamljen primer, saj je letos število IPO, katerih vrednost je na prvi trgovalni dan zrasla za več kot 100 odstotkov, najvišje po poku tehnološkega balona.