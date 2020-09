Helena Blagne glamurozna tudi v vodi View this post on Instagram 💙🦋 Swimwear: @kopalkenancyaljancic A post shared by H E L E N A (@helenablagne) on Sep 14, 2020 at 3:08am PDT Medtem ko so gore, sendviči in mačje hiše del političnega vsakdana, se prave domače zvezde sproščajo v bazenih. Čeprav Slovenija nima kraljevske družine, že od 90. let prejšnjega stoletja naprej vemo, da je največja kraljica na domači estradi Helena Blagne. Prva dama slovenske glasbe je vedno brezhibna; tudi v bazenu z mokrimi lasmi, ko nas večina spominja na svizca, je videz Helene Blagne glamurozen. Seveda k temu pripomorejo tudi bele kopalke, ki imajo hkrati dekolte in ogromen, s kamenčki prešit ovratnik, pa tudi s kamenčki obrobljena sončna očala in uhani. Kdor zna, pač zna.

Dejan Židan razmišlja ob sendviču View this post on Instagram Tako, ob sendviču že padla odločitev za naslednjo soboto. Bo nad 2.000 m.n.v. 😀❗ A post shared by Dejan Židan (@dejan.zidan) on Sep 12, 2020 at 10:48am PDT Medtem ko Alenka Bratušek razmišlja ob doma pečenem kruhu, Dejan Židan ob sendviču razmišlja o načrtih za prihodnost. Nekdanji prvi mož Socialnih demokratov je dlje časa vztrajal v nordijski hoji po ravnem, a očitno je zdaj prehodil že celotno Prekmurje, zato se vedno pogosteje podaja tudi v hribe. Ta konec tedna se je podal na hrib, ki je visok skorajda 2000 metrov, nato pa je ob sendviču takole razmišljal o prihodnjih podvigih. Padla je odločitev, da se, kot je zapisal, naslednjo soboto poda nad 2000 metrov. Ali mirno spiš, Janez Janša?

Pri Janševih so gradili hišo za muce View this post on Instagram Pri nas je polno muc. In smo se lotili dela. Najprej hišica za Mjavkico in Liskota. Takoj sta jo vzela za dom. A post shared by Janez Janša (@jjansasds) on Sep 14, 2020 at 7:42am PDT Predsednik vlade Janez Janša te dni živi svoje najboljše možno življenje. Ne samo da ga je prejšnji teden obiskal predsednik avstrijske vlade Sebastian Kurz, s katerim sta se podala v severno triglavsko steno in tam posnela nekaj selfijev, na katerih sta videti resnično srečna, godi se mu tudi za domačimi stenami. Pri Janševih doma so se te dni namreč lotili prav posebnega projekta. Kot je zapisal premier, je pri njih doma »polno muc«, zato so postavili hišico za Mjavkico in Liska. Kot kaže, sta hišico zgradila kar najmlajša Janševa sinova, ali je šlo za legalno ali črno gradnjo, pa še ni znano. Mjavkica in Lisko sta na posnetkih videti zadovoljna.

Nika Zorjan razveseljuje ženine View this post on Instagram Hvaležna, da sem lahko nevesti Sabini in ženinu Kristijanu s svojim petjem popestrila njun najbolj pomemben dan. 🤩💍🥰❤️ A post shared by Nika Zorjan 🎤💖 (@nikazorjan) on Sep 12, 2020 at 5:12am PDT Kdor se letošnje pozno poletje oziroma zgodnjo jesen ni poročil, je na poroki verjetno vsaj nastopal. Domače estradnice te dni svoje instagram profile namreč pridno polnijo s fotografijami porok, na katerih so pele ali na kak drug način razveseljevale ženine in neveste. Ena od bolj zaposlenih razveseljevalk je očitno Nika Zorjan, ki razveseli tudi po dva para na konec tedna, sodeč po fotografijah pa se skupnega fotografiranja veselijo predvsem ženini, ki nesramežljivo položijo roko malce prenizko. Najpomembnejši dan v življenju je bil zagotovo popestren.

Alenka Bratušek obvlada peko kruha z drožmi View this post on Instagram Moj prvi poskus peke kruha z drožmi ... Ržen in je kar ratalo ... 🍞#domače #lokalno #zdravo A post shared by Alenka Bratušek (@abratusek) on Sep 12, 2020 at 4:21am PDT Za nekaj odtenkov boljše je zagotovo tudi domače življenje Alenke Bratušek, ki je septembra 2020 prvič poskusila speči kruh z drožmi. Čeprav vemo, da se je v času karantene lotila marsikaterih bolj nujnih domačih projektov, med drugim tudi obnove vrtnega palčka, nas dejstvo, da se je peke kruha z drožmi, ki ga je do letošnjega aprila osvojila praktično vsa Slovenija, lotila šele zdaj. Nekdanja premierka je za prvi poskus te tehnike peke kruha izbrala rženi kruh, ki je na fotografiji videti kot iz škatlice, za kar ji seveda iskreno čestitamo.