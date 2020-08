Salome se zahvaljuje Janezu Janši Igralka in estradna umetnica Salome je darilo instagramu, njeni poskusi, da zajaha napihljivega samoroga, pa so zagotovo najlepši in najbolj simbolni performans letošnjega poletja. Seveda Salome po tem uspehu ne počiva in nas v svojih zgodbah redno razveseljuje z novimi zabavnimi posnetki. Zadnje čase se na primer zahvaljuje Janezu Janši za praktično vse, kar ji pride v roke, za »PIRan«, morje, sonce, pa tudi za izjemno »fen frizuro« vodje strokovne svetovalne skupine za covid-19 Bojane Beović, ki si jo je zdravnici v čast doma naredila tudi Salome. Hvala, Janez Janša, za Salome.

Spontane fotografije Gorana Hrvaćanina Življenje spletnih vplivnežev in vplivnic je težko, saj morajo poleg promoviranja različnih izdelkov in pozitivnega pogleda na življenje povrhu vsega še ves čas paziti, da so videti spontani in sproščeni. Z njihovimi tegobami sočustvuje in nanje redno opozarja Goran Hrvaćanin, znan tudi kot Gojko Ajkula ali Jerč iz Hostarja, ki s serijo svojih spontanih fotografij oziroma »spontank« demonstrira, kaj vse je potrebno za dobro fotografijo. Tokrat je povsem spontano poziral na naslanjaču, pozo pa je poimenoval »kičmolomka«.







