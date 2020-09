Lojze Peterle se proti virusu bori z vinom

Pero Lovšin se na snemanje pripravlja na čolnu

Gregor Skočir za kolesarje na letalo

Miha Hočevar dobitnik sive majice

Če vas ne moti, da je videti kot Vučić, mu pišite

Skice Janše, dokler ta ne odstopi

Občasno distanciranje od ljudi, v upanju, da jih ne bomo po nesreči okužili s koronavirusom, je lahko za številne naporno in osamljeno početje, po drugi strani pa tisti, ki imajo v lasti kakšno parcelo na podeželju ali pa vsaj prijatelja, v samoizolaciji najdejo več prednosti kot slabosti. Med slednjimi je tudi nekdanji evropski poslanec in krščanski demokrat Lojze Peterle, ki s prijateljem, vinom, sirom in suhimi mesninami takole nasmejano preživlja samoizolacijo v Baški grapi. Kot je zapisal, je v samoizolaciji težko, virus pa nima nobenih možnosti.Pomembnosti dobre alkoholne podlage za prihodnje podvige se zaveda tudi nekdanji panker in glasbenik Peter Lovšin. Z Robertom Likarjem iz skupine Niet se je namreč na čolnu v Istri pripravljal na snemanje dveh novih singlov. Ali sta se Lovšin in Likar namakala samo navznoter, ali sta skočila tudi v morje, ne vemo, upamo pa, da sta bila pri mešanju alkoholnih pijač zmerna, saj smo pred njima opazili tako vino kot pivo. Glede na njuno kilometrino smo sicer prepričani, da kombinacija ni imela usodnejših posledic na kakovost posnetih singlov.Ob zmagi Tadeja Pogačarja in drugem mestu Primoža Rogliča na Tour de Franceu je tudi domači instagram zajela rumena mrzlica. Seveda nihče ne more preseči Komende, ki se je ob Pogačarjevi zmagi preimenovala v Rumendo, a vseeno nas predanost nekaterih pri praznovanju uspeha naših kolesarjev navdušuje. Medtem ko so številni pozirali v rumenih majicah in drugih navijaških pripomočkih, se je Gregor Skočir, pevec skupine Big Foot Mama, za naša zmagovalca usedel na letalo in v lični maski odpotoval na praznovanje te zgodovinske uvrstitve.Kolesarsko navdušenje pa je očitno odneslo tudi Miha Hočevarja, režiserja dveh najbolj gledanih slovenskih filmov Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje 2 ter kultnega filma Jebiga. Čeprav se ni odpravil ravno po trasi dirke po Franciji, je vseeno uspešno premagal lokalno kolesarsko pot. Hočevar je ob dosežku na instagramu v svojem značilnem humornem slogu zapisal, da je zmagal na brutalni etapi Vič–Mostec–Vič in pri tem prejel sivo majico. »Premagal sem samega sebe, počutim se kot del te pravljice! Bravo, naši!« Režiser je pod objavo prejel številne čestitke, ob uspešno odkolesarjeni trasi pa mu čestitamo tudi mi.Medtem je na hrvaškem instagramu glavna senzacija 29-letni Borna, ki je zgolj na podlagi tega, da je malce podoben srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, čez noč postal spletna senzacija. Mladeniča je odkrila instagram stran Negujmosrbski, navdušil pa jih je njegov opis na tinderju, v katerem je napisal: »Če želiš ob sebi zrelo osebo, hkrati pa te ne moti, da sem videti kot Vučić, potem swajpni desno.« Borna, ki je imel ob odkritju zgolj nekaj deset sledilcev, jih ima zdaj 17.000, do influencerske prelomnice 10.000 pa mu je uspelo priti v zgolj osmih urah.Težko je najti pozitivne posledice, ki jih ima Janševa vlada na kulturo, a tu pa tam se kakšna vendarle pojavi. Ena od njih je profil na instagramu Kawai Janša, na katerem neznani domači ustvarjalec objavlja prikupne skice Janeza Janše, »dokler ne odstopi«. Janšo je do zdaj narisal v različnih izzivalnih položajih, upodobil ga je tudi kot Harley Quinn, princeso Leio in v drži Botticellijeve Venere, zadnje čase pa avtorja navdihuje predvsem Janšev odnos z madžarskim premierjem, Viktorjem Orbanom. Po poroki, ob kateri je solze potočil narisani Žan Mahnič, si je avtor Janšo in Orbana zamislil v slogu filma Duh.