Predstavljeni projekti prikazujejo najkakovostnejšo arhitekturno produkcijo zadnjih nekaj let. Na ogled pa bodo odprti tudi nekateri starejši objekti, ki s svojo pojavnostjo in družbeno vlogo pomembno prispevajo k oblikovanju slovenske arhitekturne krajine.

Tema letošnjega festivala »Arhitektura za prihodnje generacije« postaja v današnjih časih vedno bolj aktualna, saj se soočamo z različnimi situacijami, v katerih se sprašujemo o našem ustaljenem načinu bivanja, uporabi prostora, načrtovanju stavb in podobno. Pri tem je jasno, da prihodnosti ne moremo napovedati in da se pri trenutni gradnji odzivamo predvsem na aktualne težave, kot so uporaba prostorov med epidemijo, stanovanjska problematika, oskrba starejših, trajnostna gradnja ter migracije ljudi. Lahko pa ob tem naslavljamo tudi morebitne spremembe v prihodnosti in nove objekte načrtujemo tako, da se bodo zmožni predrugačiti ter se prilagoditi resničnim potrebam ljudi.

V letošnjem letu organizatorji namenjajo večji poudarek javnim in izobraževalnim objektom, ki nakazujejo, da se znova vse več investicij vlaga v urejanje skupnega prostora. Predstavili bodo tudi nekaj nagrajenih objektov in zunanjih ureditev. Celoten program projektov, ki bodo predstavljeni na letošnjem festivalu, najdete na spletni strani OHS.

Festival Odprte hiše Slovenije je del mednarodne mreže Open House Worldwide, ki deluje v 46. mestih po celem svetu. Nastal je po vzoru Open House London, ki ga je leta 1992 zasnovala Victoria Thornton z namenom približevanja kakovostne arhitekture najširši javnosti. Mreža OHWW tvori največji globalni arhitekturni festival, ki dosega več kot milijon ljudi.

11. festival Odprte hiše Slovenije podpirajo: ministrstvo za kulturo, ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – direktorat za lesarstvo, SPIRIT Slovenija, Mestna občina Ljubljana, Zavarovalnica Triglav, Intralighting, Baumit, Silvaprodukt, Fibran, Salonit Anhovo, Knauf Insulation, Velux, Eternit, Wienerberger, Arcadia, Riko, Lumar, C&G, Štern Group. (ktm)