Na festivalu lahko v živo izkusite najbolj kakovostne objekte in prostore, ki so nastali v zadnjih letih. Iz prve roke lahko slišite, kako je bivati v teh prostorih in kako je potekala njihova gradnja. Hkrati pa na obisku takih objektov prav gotovo dobite ogromno idej za uresničevanje svojih zamisli in želja.

Objekte izbrala strokovna žirija Objekte, ki bodo odprti za javnost na letošnjem festivalu OHS, je izbrala strokovna žirija v sestavi: Tomaž Krištof, univ. dipl. inž. arh., vršilec dolžnosti predsednika ZAPS; prof. Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh., profesorica na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani; dr. Matej Nikšič, univ. dipl. inž. arh., MA Urban Design; dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.; asist. Ana Kreč, m. i. a., asistentka na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani; direktorica festivala OHS Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh. Izbor letošnjih objektov in ureditev vsebuje manj zasebnih, vendar več javnih prostorov, kar nakazuje, da se znova pojavlja več naložb v urejanje skupnega prostora. Poleg tega lahko zasledimo nekaj večjih objektov, ki simbolizirajo ponovno strmo rast gradbeniškega sektorja po nedavni krizi. Vseh 75 objektov, ki jih boste lahko izkusili na desetem festivalu OHS, najdete na njihovi spletni strani (http://www.odprtehiseslovenije.org/festival/), kjer se lahko tudi prijavite za ogled, kar je zaradi omejitve prostih mest nujno.

Družbena vloga prostora Tema letošnjega festivala OHS izpostavlja družbeno vlogo prostora, kajti to je medij, kjer poteka socializacija. To je lahko skromen dom, ki osredišča družino. Lahko pa je tudi širni park, kjer se vrstijo številni bežni odnosi. Od majhne mizice v kavarni, kjer dolge ure klepetamo, do skupnega delovnega mesta, kjer sodelavec nemo bulji v ekran – vse to so prostori, ki nas povezujejo na več ravneh, ne le na fizični. Ob tem je vreden premislek, kakšne prostore trenutno oblikujemo in kako nas ti prostori med sabo zares povezujejo.