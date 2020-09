Župan Blaž Račič: Jesenice potrebujejo bolnišnico

Bolnišnična dejavnost na Jesenicah obstaja več kot 125 let in želimo jo ohraniti še naprej, je glavno sporočilo elaborata, ki so ga pripravili na občini Jesenice. Predstavili so ga ministrstvu za zdravje, ministra so povabili na Jesenice, z vsebino pa seznanjajo tudi preostalo politično javnost.