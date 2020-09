Maribor je po tretjem krogu prve slovenske lige skočil na prvo mesto, kjer je z enakim številom točk tudi Mura. Celje in Olimpija sta v novi prvenstveni sezoni še brez zmage.

Olimpija in Mura sta opravili generalko pred četrtkovim evropskim preizkusom in se razšli z neatraktivnim remijem brez golov. Tekma se je po zaspanem prvem polčasu nekoliko bolj razživela v nadaljevanju, ko sta moštvi tekmovali v številu zapravljenih priložnosti. Bližje zmagi so bili Prekmurci, a so bili nezbrani v zaključku obetavnih akcij. Ljubljanski dres je prvič oblekel Djordje Ivanović, ki je prestopil iz Partizana. V drugem polčasu so ga poškodovanega odnesli z igrišča. »Želeli smo si zmage, a smo zadovoljni s točko. Ustvarili smo si veliko priložnosti, a na žalost nismo zadeli. Manjkal je samo gol,« je za TV Slovenija dejal adut Mure Nino Kouter . Branilec Olimpije Miral Samardžić je pristavil: »Remi je pravičen, saj si nihče ni zaslužil zmage.«

Mauro Camoranesi zmagovito

Na klopi Maribora je zmagovito debitiral nekdanji svetovni prvak z Italijo Mauro Camoranesi. Vijolični so se brez Luke Zahovića znesli nad Bravom, ki je imel v praznem Ljudskem vrtu več od igre, a ga je izdala neučinkovitost. »Poraz z 1:4 res ne odraža realnega stanja na igrišču. Zelo sem zadovoljen z našo predstavo. Tekma se nam je podrla iz neizdelanih akcij Maribora, ki je dosegel tri čudne gole in nam zbežal na neulovljivo prednost. Čeprav smo bili podjetnejši in smo se veliko gibali okoli nasprotnikovega kazenskega prostora, je bil zaostanek po prvem polčasu prevelik. V napadu nismo bili dovolj konkretni,« je komentiral ljubljanski trener Dejan Grabić. Ko je nazadnje gostoval v Mariboru, sta vijolične zapustila Darko Milanič in Zlatko Zahović.

Camoranesi je bil zadovoljen nad visoko zmago. »Tekma je bila zahtevna, saj Bravo igra zelo dobro in je v tem koledarskem letu med štirimi najboljšimi ekipami v ligi po številu osvojenih točk. Skozi posest smo želeli priti do mirnosti v igri, stabilnosti, nekoliko dlje iskali prave rešitve, a smo jih našli. Ni bilo nervoze. Bil sem miren, ker sem vedel, da imamo dobro ekipo. Razumljivo je, da že po prvem tednu ne moremo narediti vsega, kar želimo, in imeti podobe, ki jo pričakujemo. Uspelo nam je le pri osnovnih zadevah, se je pa izkazalo, da so temelji dobri,« je za spletno stran kluba povedal Mauro Camoranesi in pohvalil navijače, ki so bili glasni na ploščadi pred vhodom v stadion.

Maribor bo v soboto na štajerskem derbiju gostil Celjane, ki so po osvojitvi naslova državnega prvaka v prostem padu in v treh krogih nove sezone še ne poznajo zmage. Tokrat so v knežjem mestu slavili Domžalčani, ki pod vodstvom Dejana Djuranovića dobivajo obrise resnejše in predvsem bolj tekmovalne ekipe kot v minuli sezoni. »Igralci so garali vso tekmo in nadzorovali potek dogodkov. Pokazali smo predstavo, kot smo si želeli. Lahko bi dosegli še kakšen gol, a tudi dva sta zadostovala za zmago,« je dejal Dejan Djuranović. Celjani se v vlogi državnih prvakov ne znajdejo najbolje, kar je opazil tudi trener Dušan Kosić: »V tekmo smo krenili relativno dobro, a nam ni uspelo zadeti. Bili smo medli, očitno nam nogometni moment ni naklonjen. Morali se bomo prebiti čez vse in postati odločnejši in čvrstejši. Domžale so vse to pokazale in zmagale.«