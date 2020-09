Za arheologe v Novem mestu ne bo zmanjkalo dela

Potem ko so pred leti na novomeškem Glavnem trgu odkrili ostanke prazgodovinske naselbine, so na podobno odkritje naleteli tudi pri nadaljevanju obnove Rozmanove ulice. Zanimive najdbe so jih pričakale tudi v Fichtenauovi hiši na Glavnem trgu, ki jo obnavlja občina.