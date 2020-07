V reviji Science Advances v sredo objavljena študija po pisanju francoske tiskovne agencije AFP razkriva, da večina megalitov izvira iz 25 kilometrov oddaljenega območja West Woods, kjer je bila prav tako odkrita velika dejavnost v neolitiku.

Odkritje govori v prid teoriji, da so bili megaliti v Stonehenge pripeljani približno sočasno, okoli 2500 let pred našim štetjem, to je v času druge faze konstrukcije. Po drugi strani priča tudi o tem, da so njegovi graditelji izvirali iz zelo dobro organizirane družbe.

Je pa najnovejše odkritje v nasprotju s starejšo domnevo, da megalit, znan tudi kot »petni kamen« (Heel Stone), izhaja iz neposredne bližine tega neolitskega arheološkega najdišča in da so ga postavili pred drugimi.

Vodilni avtor študije, profesor David Nash z Univerze Brighton, je za AFP pojasnil, da je z ekipo razvil novo metodo za analiziranje monolitov, ki so visoki do devet metrov in tehtajo do 30 ton.

Analiza pripomogla do iskanja le enega glavnega vira Najprej so z rentgenskimi žarki analizirali kemično sestavo kamnov, ki je pokazala, da gre za 99 odstotkov kremena in sledi nekaterih drugih elementov. »Analiza je pokazala, da ima večina kamnov enako kemično sestavo, kar je nadalje vodilo k iskanju le enega glavnega vira,« je povedal Nash. Nato so podrobno proučili vzorca z enega od monolitov, pridobljena med restavratorskimi deli leta 1958, ki sta že veljala za izgubljena, a so ju ponovno našli v letih 2018 in 2019. Natančneje so določili obseg elementov ter tako pridobljene informacije o kemični sestavi primerjali s sedimentnimi kamninami na 20 lokacijah. Najbližje vzorcema so bile na območju West Woods.

John Aubrey West Woods in Stonehenge povezal že v 17. stoletju Kot še piše AFP, je sicer doslej le angleški naravoslovni filozof iz 17. stoletja John Aubrey povezal Overton Wood, kar je verjetno nekdanje ime za West Woods, in Stonehenge. Starejše raziskave so pokazale, da so manjši kamni Stonehengea iz približno 200 kilometrov oddaljenega Walesa. Nova študija pa kaže, da so bili monoliti postavljeni sočasno z njimi. »Torej se je moralo tedaj tam veliko dogajati,« je povedal Nash in dodal: »V Stonehenge so se stekali materiali iz različnih krajev.«