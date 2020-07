Nagrada novo mesto, ki jo bodo letos že četrtič podelili avtorju najboljše zbirke kratke proze minulega leta, se je med bralci že zasidrala kot tista, ki vsak konec poletja opozarja na dobro formo slovenskih piscev oziroma predvsem pisk. Prvo nagrado novo mesto je namreč leta 2017 prejela Suzana Tratnik za Noben glas, zatem je šlo največje kratkoprozno priznanje Evi Markun za prvenec Menažerija, lani je izstopala Vesna Lemaić z zbirko Dobrodošli. Naslov najboljšega kratkoprozaista bo 28. avgusta na festivalu Novo mesto short predala bodisi Sergeju Curanoviću, Ani Svetel, Veroniki Simoniti ali pa Zarji Vršič.

Močni etični zastavki

Sergej Curanović, ki sicer živi na Poljskem, se je med nominirance uvrstil s prvencem Plavalec, zbirko, ki je izrazito urbana in etično zastavljena. Kot omenja žirija, njegove zgodbe prežijo na trenutek, ko postane strah do te mere otipljiv, da akterji vrnejo udarec ali neprimerno reagirajo z agresijo. Izpisane so v različnih pripovednih registrih in s spominom na pretekle literarne sloge, vendar je etični zastavek – ob srhljivi atmosferi in močni simbolni dimenziji – v njih ves čas v ospredju.

Ano Svetel, ki smo jo doslej poznali predvsem kot pesnico (Lepo in prav), je v vrste najboljših ponesla Dobra družba, zbirka prigod neznancev, ki si delijo prevoz, pred bralci pa tako razgrnejo vrsto družbenih in psiholoških poant. Da bi nam avtorica približala njihove identitete, junake prikaže z raznolikimi pripovednimi glasovi in pristopi, pa tudi s prepričljivim posnemanjem mnogih, še posebej narečnih govoric. Žirija je izpostavila tudi njen lucidni humor.