Zlasti na začetku epidemije covida-19 je reagentov, ki so potrebni za testiranje na okužbo z novim koronavirusom, močno primanjkovalo, med državami pa se je vnel boj za njihovo zadostno preskrbo. Vprašanje, kako bo na trgu z reagenti v prihodnjih mesecih, ko se pričakuje velik porast okuženih in s tem tudi večje potrebe po testiranjih, je še odprto.

Vzpostavitev lastne proizvodnje reagentov »bi verjetno trajala nekaj tednov za tiste, ki jih že imamo v raziskavah, in nekaj mesecev za nove«, so za STA pojasnili na inštitutu. Ob tem pa so dodali, da zaenkrat še ni bilo zanimanja za komercialno uporabo.

Kot kaže, pa bi lahko z odkritji na Kemijskem inštitutu lahko prišli do lastne oskrbe z reagenti in ne bi bili več odvisni od uvoza.

Preizkusi na miših

V primeru novega koronavirusa so proteine, ki so jih sami pridobili, že uporabili pri testiranju odpornosti cepljenih živali. Na Kemijskem inštitutu so namreč v raziskovalni skupini Romana Jerale razvili cepivo proti novem koronavirusu, v preteklih mesecih pa so cepivo predklinično preizkušali na miših.

Ob tem navajajo, da so sposobni pripraviti reagente za različne teste, a je poslanstvo Kemijskega inštituta predvsem v tem, da pripravi tehnologijo, ki bi jo potem lahko implementirali v industriji. »V kolikor je v interesu države, pa smo seveda pripravljeni priskočiti na pomoč s svojo ekspertizo in opremo,« so dodali.

Poleg tega pa pripravljajo tudi hiter diagnostični test za odkrivanje virusov iz sline, ki bi omogočil hitro preverjanje večjega števila vzorcev, in ki bi ga lahko uporabili kot presejalni test, so dodali.