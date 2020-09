Pojasnil je, da je krivulja okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji v fazi rasti in da je težko napovedati, kdaj se bo krivulja okuženosti prelomila navzdol. "Prelomila se bo takrat, ko bomo začeli resnično upoštevati priporočila in ukrepe, ki so že dolgo znani," je dodal.

Na vprašanje, ali je stanje v bolnišnicah, kjer so v enem dnevu sprejeli pet novih pacientov s covidom-19, še obvladljivo, je Krek odgovoril, da je trenutno stanje v bolnišnicah odraz okužb izpred 10 do 14 dni. Takrat je bilo po njegovih besedah dnevno potrjenih nekje med 18 in 40 okužb na dan. "Zdaj si lahko samo zamislite, kako bo čez 14 dni," saj je bilo danes potrjenih skoraj 100 okužb in jih je lahko jutri še več.

Tako bo po Krekovih besedah potreba po bolnišničnih posteljah čez čas še bistveno večja in bomo počasi morali začeti posegati po posteljah, ki so namenjene za druge dejavnosti. To bi ponovno vodilo v zmanjševanje dostopnosti do nekaterih dejavnosti v zdravstvu, ki so tudi nujno potrebne za posamezne paciente, je še opozoril direktor inštituta za javno zdravje.

Da se morajo na povečano stopnjo širjenja okužb z novim koronavirusom pripraviti predvsem bolnišnice, je danes povedala tudi vodja vladne strokovne svetovalne skupine Bojana Beović, in sicer v izjavi za POP TV.

Beovićeva opaža, da ljudje očitno ne upoštevajo ukrepov, pri čemer je izpostavila predvsem zasebne zabave, na katerih je več kot 10 ljudi. "V to bo očitno treba poseči z bolj radikalnim pristopom pri enakem ukrepu," je dejala za POP TV. Pojasnila je, da bodo torej glede ukrepa omejitve zbiranja uvedli več nadzora in izreko primernih kazni.

Boevićevi se zdi nesmiselno, da se ljudje zbirajo na načine, z veliko verjetnostjo okužbe, medtem ko po drugi strani z ukrepi prepovedujejo denimo kulturne dogodke, ki so v smislu skrbi za preprečevanje okužb urejeni.