Dan, ko je v Slovenijo prišel virus

»Oprostite, kakšna pa je razlika med bakterijami in virusi?« sem vprašal doktorico Majo Rupnik. Nekoliko začudeno me je pogledala, češ, ali res ne veste? Njen kolega, magister Andrej Golle, je bil razumevajoč. Ko se človek sreča z nevidnimi rečmi, ki jih ne more niti povohati niti okušati, se hitro sooči z dejstvom, da marsičesa ne ve.