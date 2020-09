Lakers so odlično igrali predvsem v prvi (35:20) in tretji četrtini (33:18). Pred zadnjim delom je bilo pri 26 točkah naskoka (95:69) jasno, da je dvoboj odločen. Pri Los Angelesu je kar šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk, Anthony Davis pa je ob 13 točkah izstopal tudi z 11 skoki. In prav skoki so bili element, ki so prevesili tehtnico na stran ekipe iz Kalifornije, ki je ta segment dobila s 50:31.

Pri Houstonu je skoraj tretjino vseh košev (30) dosegel James Harden. Drugi zvezdnik Houstona Russell Westbrook je tokrat tekmo končal pri zanj skromnih 10 točkah. Slabo je prenesel tudi poraz in se sprl z enim od gledalcev, ameriški ESPN pa pri tem poroča, da je bil to brat košarkarja Lakersov Rajona Ronda. Varnostniki so Williama Ronda pospremili iz dvorane. S tem je bil v dvorani še en gledalec manj, saj v Orlandu na tekmah sicer ni gledalcev, nekaterim gostom pa je ogled tekem vendarle dovoljen.

A pozornost je vseeno veljala tekmi in uspehu Los Angelesa po dolgem desetletju. Žal je bil dvoboj veliko manj dramatičen od pričakovanj, za zmagovalce pa šteje le dejstvo, da so korak bližje končnemu cilju. »Prav zato, da jih pripeljem nazaj med najboljše, sem želel biti del te ekipe. Tega smo vajeni. Zame je čast, da nosim vijolično-zlati dres in skupaj skušamo le nadaljevati našo bogato dediščino,« je po tekmi povedal James, ki se je Los Angelesu pridružil leta 2018, potem ko je zapustil Cleveland.